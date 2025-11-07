Dzisiejsze wydanie programu "Gość Wydarzeń" poświęcone będzie m.in. sprawie uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O tym oraz o bieżącej sytuacji politycznej Grzegorz Kępka porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 19:15.