Dzisiejsze wydanie programu "Gość Wydarzeń" poświęcone będzie m.in. sprawie uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O tym oraz o bieżącej sytuacji politycznej Grzegorz Kępka porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 19:15.
Gościem Grzegorza Kępki będzie eurodeputowany Tobiasz Bocheński
Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
