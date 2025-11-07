Tobiasz Bocheński w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19:15

Gość Wydarzeń

Dzisiejsze wydanie programu "Gość Wydarzeń" poświęcone będzie m.in. sprawie uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O tym oraz o bieżącej sytuacji politycznej Grzegorz Kępka porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 19:15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie, siedzący przed ekranami z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Gościem Grzegorza Kępki będzie eurodeputowany Tobiasz Bocheński

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek

 

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć TUTAJ

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wsparcie Orbana dla Ziobry. Müller: Można oddzielić sprawy z Rosją
aas / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAKRZYSZTOF ŚMISZEKPOLSKATOBIASZ BOCHEŃSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 