- Udało się ETS2 przesunąć o rok. Mówiliśmy także o rewizji tego programu. Trzeba tak ułożyć ETS2, aby wyłączyć z niego przemysł obronny - powiedział minister energii z PSL Miłosz Motyka, komentując decyzję ministrów środowiska UE.

Jak zaznaczył polityk, wreszcie UE do tego tematu zaczęła wracać. - Polityka unijna zmienia się w ostatnich latach bardzo, jeśli chodzi o sektor obronny i zmianę na atom - dodał.

- Chodzi także o zmianę zielonej polityki na politykę niskoemisyjną. Tylko szkoda, że to tak długo trwa - ocenił minister.

"Powiem to brutalnie". Minister energii o prawdziwym celu ETS2

Prowadzący Piotr Witwicki zapytał, czy opóźnienie o rok wejścia w życie programu ETS2 rzeczywiście zmieni tak dużo.

- Rozmawiałem z wiceministrem środowiska Bolestą, aby rewizja programu była głębsza. Będziemy reformować energetykę, nie dlatego - i mówię to wprost i bardzo brutalnie - że takie są cele polityki środowiskowej ale, bo to się Polsce opłaci. To chodzi o lepszą efektywność energetyczna - zaznaczył Motyka.

Jak przekazał, to jest dla polskiej gospodarki największe wyzwanie. - Szczególnie, jeśli chodzi o polskie gospodarstwa domowe - dodał.

- ETS2 wpłynie na budżety domowe - zaznaczył minister energii. - Rolą państwa jest tak kierować środki, aby najpierw przeprowadzić termoizolację i zamienić źródła energii, aby to nie było problemem - wyjaśnił.

- Zwracamy uwagę, że postulowaliśmy przesuniecie wejścia w życie ETS2 o trzy lata. To wystarczyłoby, aby przeprowadzić wymianę źródeł ciepła - podkreślił Motyka.

WIDEO: "Mówię to wprost i bardzo brutalnie". Minister o transformacji energetycznej

Motyka o transformacji energetycznej. "Kluczowe jest bezpieczeństwo"

Minister zaznaczył, że każdy rok, w który nie będziemy obciążali obywateli kosztami jest dobry. - To wymaga trzech gigantycznych rzeczy do zrobienia: szybszego rozpatrywania wniosków, krótszych decyzji administracyjnych i większych środków - wymienił.

Jak zaznaczył Motyka, takie działanie będzie też wymagało zmian w programie Czyste Powietrze.

- Powiem brutalnie: dla nas transformacja energetyczna nie jest celem, który ma realizować założenia klimatyczne, bo kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne - przekazał minister. Jak dodał, cele klimatyczne są ważne, bo są po drodze.

- My to robimy po to i po to mówimy o transformacji, aby uwolnić się od wysokich cen surowców i od ich dostaw - wyjaśnił minister. Motyka zaznaczył, że jest to duże wyzwanie. - Od 2026 roku do systemu będą wpięte pierwsze morskie farmy wiatrowe - dodał.

Ministrowie środowiska państw UE zgodzili się w środę na ustanowienie celu klimatycznego na 2040 r. - do tego czasu emisje gazów cieplarnianych dla Unii mają zostać zmniejszone o 90 proc. względem 1990 r. Łącznie za takim celem było 21 krajów członkowskich stanowiących 82 proc. ludności UE.

Przeciwko zagłosowały Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się od głosu. Ponadto Polsce i innym przeciwnikom systemu ETS2 udało się opóźnić jego wejście w życie o rok.

