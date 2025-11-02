Orban dogaduje się z Rosją i wspiera Ziobrę. Piotr Müller: To inne sprawy

- Nie zgadzam się z Viktorem Orbanem w sprawach związanych z Rosją. Natomiast oddzielmy rzeczy, które dotyczą procesów politycznych w Polsce - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń" europoseł PiS Piotr Müller. Grzegorz Kępka pytał czy nie jest "obciachem", jeśli Zbigniew Ziobro szuka wsparcia na Węgrzech.

Polsat News
Piotr Müller w "Gościu Wydarzeń" komentował pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" zapytał, czy były rzecznik rządu zadaje sobie pytanie, czy Zbigniew Ziobro po wniosku prokuratury o odebranie mu immunitetu, zdecyduje się wrócić do Polski z Węgier. Piotr Müller odparł, że takiego pytania sobie nie stawia, bo to decyzja samego Ziobry.

 

- Pozostawanie pod skrzydłami Viktora Orbana nie jest jednak obciachem? To najbliższy współpracownik Władimira Putina w Unii Europejskiej - pytał dalej Grzegorz Kępka. 30 października Viktor Orban opublikował zdjęcie z Ziobrą i napisał, że "polski rząd chce go aresztować".

 

- Nie zgadzam się z Viktorem Orbanem w sprawach związanych z Rosją. Natomiast oddzielmy rzeczy, które dotyczą procesów politycznych, które odbywają się w Polsce, od tego, co robi Viktor Orban - odparł polityk PiS.

 

- Można tak oddzielić? - dopytywał dziennikarz.

 

- Można. Oczywiście. To są inne sprawy. Nie zgadzam się z Orbanem w tym zakresie (Rosji - red.). Powiem więcej, gdy premierem był jeszcze Mateusz Morawiecki, wielokrotnie Orbanowi mówił, że się myli w sprawach dotyczących Rosji. To już było po wybuchu wojny - zaznaczył Müller.

Piotr Müller o sprawie Zbigniewa Ziobry: To proces o charakterze politycznym

W "Gościu Wydarzeń" europoseł PiS stwierdził też, że celem obecnej władzy jest umieszczenie Zbigniewa Ziobry w więzieniu.

 

WIDEO: Piotr Müller w programie "Gość Wydarzeń"

 

 

- W moim głębokim przekonaniu mamy do czynienia z procesem o charakterze politycznym, w związku z tym chęć tej władzy jest taka, żeby Zbigniew Ziobro bez wyroku sądowego, bez ostatecznego osądzenia tej sprawy, był w więzieniu de facto, bo areszt w tym wypadku odbywa się w zakładzie karnym - powiedział Müller.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów

Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w większości związanych z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości - wynika z wysłanego do Sejmu wniosku Prokuratora Generalnego o pociągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności, do którego dotarli dziennikarze Polsat News. Politykowi może grozić do 25 lat więzienia.

 

ZOBACZ: Prokuratura chce zarzutów dla Ziobry. Dotarliśmy do szczegółów wniosku

 

Dokument liczy 159 stron i został przesłany do marszałka Sejmu przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Śledczy domagają się w nim zgody Sejmu na uchylenie immunitetu Ziobrze i postawienie mu 26 zarzutów. Główne zarzuty dotyczą nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że za czasów rządów PiS w resorcie sprawiedliwości funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał właśnie Ziobro.

 

We wniosku śledczy zwracają się do Sejmu o wyrażenie zgody na zatrzymanie byłego ministra i jego tymczasowe aresztowanie. Zbigniew Ziobro "jest osobą zdolną do podejmowania działań mających na celu utrudnianie skutecznego prowadzenia czynności procesowych wobec jego osoby" - napisano w dokumencie.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.

 



WIDEO: Wsparcie Orbana dla Ziobry. Müller: Można oddzielić sprawy z Rosją
Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
