Popularność soku z buraków nie maleje. Oferuje on nie tylko aromatyczny smak, ale przede wszystkim liczne korzyści zdrowotne. Badania naukowe potwierdzają, że regularne spożywanie tego napoju może przyczynić się do wielu pozytywnych zmian w organizmie. Jakie korzyści wynikają ze spożywania buraków?

Sok buraczany od dawna znany jest ze swoich prozdrowotnych właściwości, ale dopiero niedawne badania naukowe pozwoliły w pełni docenić jego potencjał. Oprócz wpływu na obniżenie ciśnienia krwi i wspieranie odchudzania, buraki wykazują również silne działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe oraz wspierające wydolność fizyczną.

Sok z buraka. Silny antyoksydant i nieocenione wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego

Jak wykazano w badaniu J. Chen et al. opublikowanym w Food Science & Nutrition, buraki są bogatym źródłem betalain, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Te związki skutecznie eliminują wolne rodniki, zmniejszają stres oksydacyjny i pomagają chronić DNA przed uszkodzeniami.

ZOBACZ: Te oznaki wskazują, że mięso ze sklepu szkodzi zdrowiu. Nie ryzykuj

Ponadto, betalainy wspierają redukcję złego cholesterolu LDL. Co to oznacza? Sok z buraków może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki wysokiej zawartości azotanów, naturalny napój buraczany wpływa także na rozszerzenie naczyń krwionośnych. To prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Sok z buraków a walka z nowotworem

Zdaniem naukowców, ekstrakty buraczane bogate w betaninę i izobetaninę wykazują działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe. Oznacza to, że mogą one hamować rozwój i namnażanie się tych komórek, nie uszkadzając przy tym zdrowych tkanek.

Według badań opublikowanych w Phytotherapy Research przez L. Nowacki et al., betanina znacząco zmniejsza proliferację komórek nowotworowych poprzez aktywację mechanizmów apoptozy (naturalnego procesu eliminowania uszkodzonych komórek) i autofagii (kontrolowanego rozpadu komórek nowotworowych).

ZOBACZ: W czasach PRL-u to były produkty luksusowe. Każdy o nich marzył

Eksperymenty przeprowadzone na komórkach nowotworowych MCF-7 (związanych z rakiem piersi) wykazały, że ekstrakt buraczany może prowadzić do obniżenia potencjału błony mitochondrialnej, co zaburza funkcjonowanie komórek nowotworowych i ogranicza ich wzrost.

Naturalne wsparcie metabolizmu i odchudzania

Buraki są doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę. Sok z tych pysznych warzyw ma niską kaloryczność (ok. 45 kcal na 100 ml), a jednocześnie jest bogaty w błonnik, który wspomaga uczucie sytości i reguluje pracę układu pokarmowego. Dodatkowo, zawarte w burakach polifenole wpływają korzystnie na metabolizm tłuszczów i glukozy, a to może przyczyniać się do skuteczniejszego spalania kalorii.

Azotany obecne w napoju buraczanym zwiększają też wydolność organizmu, co czyni go idealnym napojem dla osób aktywnych fizycznie.

Aby uzyskać najlepsze efekty zdrowotne, warto spożywać świeży sok, najlepiej na czczo lub 30 minut przed posiłkiem. Zaleca się picie około 200-300 ml dziennie, jednak osoby z problemami nerkowymi powinny zachować ostrożność ze względu na wysoką zawartość szczawianów.

red / polsatnews.pl