Chodzi o jego przechowywanie. Szczególnie narażeni są seniorzy. Ich układ odpornościowy bywa słabszy, a skutki zatrucia mogą być znacznie poważniejsze niż u młodszych osób. Z pozoru niewinne dane może więc stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Ryż. Problem nie w składzie, ale w przechowywaniu

Największe zagrożenie związane z ryżem nie wynika z samego produktu, lecz z jego niewłaściwego przechowywania po ugotowaniu. Choć wiele osób ma zwyczaj zostawiania resztek ryżu na później, trzymanie go przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej może prowadzić do rozwoju niebezpiecznych bakterii.

ZOBACZ: W wakacje seniorzy muszą pamiętać o jednej rzeczy. Inaczej organizm słabnie

Szczególnie groźna jest Bacillus cereus - wytwarza toksyny odporne na działanie wysokiej temperatury. Samo gotowanie nie wystarczy, by je zneutralizować.

Jak podaje EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), toksyny Bacillus cereus mogą prowadzić do silnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak:

nudności

wymioty

biegunka

Objawy te mogą przypominać zwykłe zatrucie pokarmowe, jednak u osób starszych, zwłaszcza z osłabionym układem odpornościowym, konsekwencje mogą być poważniejsze: odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, a w skrajnych przypadkach konieczność hospitalizacji.

Niepozorne błędy, które mogą prowadzić do zatrucia

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo można narazić się na ryzyko zatrucia pokarmowego, popełniając drobne błędy w kuchni.

Najczęstszym z nich jest pozostawienie ugotowanego ryżu na blacie do całkowitego wystygnięcia, co potrafi trwać nawet kilka godzin. Tymczasem już po upływie 60 minut w temperaturze pokojowej bakterie, takie jak Bacillus cereus, zaczynają intensywnie się namnażać. Ich obecność nie jest wyczuwalna. Ryż wygląda i pachnie zupełnie normalnie. Co gorsza, podgrzanie go następnego dnia nie eliminuje problemu.

Co zrobić, żeby uniknąć zatrucia? Podajemy kilka sposobów

Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, należy:

nie zostawiać ryżu w temperaturze pokojowej (nie dłużej niż godzinę po ugotowaniu)

szybko go schładzać (najlepiej przełożyć do naczynia i umieścić w lodówce)

spożyć ryż w ciągu 24 godzin

nie odgrzewać go kilkukrotnie

ZOBACZ: Niewinny nawyk niszczy "po cichu" zdrowie. Wzrasta ryzyko chorób serca

Jak podaje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i EFSA, niektóre szczepy mogą przetrwać nawet gotowanie w 100 stopniach Celsjusza. Dla osób młodych zazwyczaj kończy się to jednodniowym rozstrojem żołądka, ale dla seniorów zatrucie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wystarczy chwila nieuwagi, aby smaczny posiłek zamienił się w realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

red. / polsatnews.pl