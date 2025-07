Niektóre miejsca na świecie, choć prezentują się pięknie na zdjęciach, są dziś symbolem masowej, nastawionej na zysk turystyki, która całkowicie zrujnowała ich klimat. Portal Fodor's Travel każdego roku publikuje "No List", czyli listę miejsc, których odwiedzenie lepiej dobrze przemyśleć.

Barcelona. Gaudi, hałas i kieszonkowcy

Barcelona przyciąga turystów unikalną architekturą, bogatą ofertą kulinarną i tętniącym życiem ulicznym. Jednocześnie centrum miasta coraz częściej postrzegane jest jako przestrzeń przeciążona ruchem turystycznym, w której trudność sprawia swobodne poruszanie się, zwłaszcza w dzielnicy gotyckiej.

W okolicach Sagrada Família, z uwagi na ogromne zainteresowanie, zdarzają się wielogodzinne kolejki, a dostęp do wnętrza może być ograniczony np. ze względu na trwające prace remontowe.

Barcelona to jedno z miast z największą liczbą kradzieży na świecie (w 2023 r. odnotowano tam ponad 180 tys. przestępstw, z czego blisko 40 proc. to kradzieże kieszonkowe), zwłaszcza w metrze i na słynnym deptaku La Rambla. Władze próbują ograniczać ilość turystów, a mieszkańcy cyklicznie wychodzą na protesty z hasłami: "Barcelona is not for sale".

Majorka. Koszmar all inclusive

Majorka, niegdyś kojarzona z wypoczynkiem w spokojnym rytmie, obecnie zmaga się z problemami typowymi dla kierunków obleganych przez turystów. Miejscowości takie jak Magaluf czy El Arenal przyciągają odwiedzających głośną rozrywką, co w praktyce przekłada się na całodobowy hałas, zakłócenia porządku publicznego oraz przeciążenie lokalnej infrastruktury. W sezonie wakacyjnym znacznie rośnie zużycie wody, a to wymusza wprowadzenie ograniczeń dla mieszkańców.

Władze Majorki podkreślają, że region staje się ofiarą własnej popularności. Coraz więcej głosów pojawia się na temat potrzeby zrównoważenia rozwoju branży turystycznej z dbałością o lokalne warunki życia.

Koh Samui. Tropikalna iluzja

Tajlandzka wyspa Koh Samui przez wiele lat kojarzona była z egzotyką, spokojem i gościnnością. Obecnie rozwój turystyki doprowadził do znacznego przekształcenia jej krajobrazu. Wzrost liczby ośrodków wypoczynkowych, barów i klubów nocnych odbywa się często kosztem przyrody.

Zamiast raju - chaos i frustracja. Poznaj destynacje, których możesz pożałować

Niektóre odcinki wybrzeża zostały całkowicie przekształcone - plaże utraciły naturalny dostęp do morza, a woda w wielu miejscach nie spełnia już standardów czystości. Dodatkowo wyspa zmaga się z przerwami w dostawie prądu i wody, zwłaszcza w sezonie.

Coraz częściej podnoszone są też wątpliwości dotyczące jakości obsługi turystycznej.

Lizbona. Pastéis, które przestały smakować

Portugalska stolica to jedno z miast, które w ostatnich latach przeżyło turystyczny boom i nie wyszło na tym najlepiej. Dynamiczny rozwój rynku najmu krótkoterminowego, w tym platform typu Airbnb, doprowadził do wzrostu cen nieruchomości i stopniowego wypierania mieszkańców z centrum miasta. Charakterystyczne elementy stolicy, jak lokalna muzyka czy atmosfera dzielnic, coraz częściej ustępują miejsca masowej turystyce.

Dostęp do atrakcji turystycznych, takich jak tramwaj nr 28, wiąże się często z koniecznością długiego oczekiwania w upale, a niektóre popularne punkty widokowe są zatłoczone. Na niektórych wzgórzach (miradouros) trzeba uważać nie tylko na złodziei, ale też na drony i selfie-stickowe potyczki o "idealne ujęcie".

