Konkretny rodzaj snów powinien wzbudzić niepokój. Sygnał alarmowy

Koszmary senne to zjawisko towarzyszące ludziom od najmłodszych lat aż do jesieni życia. Chociaż często są uznawane za wynik stresu lub niepokoju, współczesne badania sugerują, że mogą mieć głębsze znaczenie. Coraz więcej badań wskazuje, że regularne, intensywne koszmary mogą być jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych świadczących o zwiększonym ryzyku rozwoju demencji.

Demencja, w tym choroba Alzheimera, to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Każdego roku diagnozuje się miliony nowych przypadków, a lekarze i naukowcy na całym świecie poszukują sposobów na jej wczesne wykrycie i skuteczniejsze leczenie. Okazuje się, że odpowiedzi mogą kryć się w sennych marach.

Badania z ostatnich lat wskazują, że powtarzające się koszmary senne mogą być jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych nadchodzących zmian neurodegeneracyjnych w mózgu. Choć jeszcze kilka lat temu takie powiązanie wydawało się mało prawdopodobne, coraz więcej badań potwierdza, że zaburzenia snu mogą wyprzedzać pierwsze klasyczne objawy demencji o wiele lat.

Przeprowadzone badania i zaskakujące wyniki

Dr Abidemi Otaiku z University of Birmingham postanowił przyjrzeć się bliżej możliwemu powiązaniu między koszmarami sennymi a ryzykiem demencji.

Przeprowadzono eksperyment, którym objęło zarówno osoby w średnim wieku, jak i seniorów. W trakcie analizy uczestnicy regularnie opisywali swoje doświadczenia senne, zwłaszcza epizody związane ze snami wywołującymi silne emocje. Następnie dane te porównano z wynikami testów oceniających pamięć oraz zdolność logicznego myślenia.

Okazało się, że osoby, które często doświadczały koszmarów, były znacznie bardziej narażone na stopniowe pogarszanie się funkcji poznawczych w kolejnych latach. Wśród młodszych uczestników ryzyko to było nawet czterokrotnie wyższe, natomiast w grupie starszych badanych prawdopodobieństwo rozwoju demencji wzrastało dwukrotnie.

Jak koszmary mogą być powiązane z demencją?

Naukowcy wciąż próbują zrozumieć, dlaczego zaburzenie snu może być jednym z pierwszych symptomów problemów neurologicznych. Jedna z teorii zakłada, że uszkodzenia w obszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację emocji i przetwarzanie snów mogą prowadzić do częstszego doświadczania negatywnych, intensywnych snów. Wraz z postępującą neurodegeneracją dochodzi do osłabienia kontroli nad reakcjami emocjonalnymi w trakcie snu REM, co może powodować bardziej niepokojące koszmary.

Co więcej, niektóre badania wskazują, że osoby w początkowych stadiach choroby Alzheimera często zgłaszają problemy ze snem, w tym trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się oraz zmiany w strukturze snu REM.

Kto jest bardziej narażony na koszmary senne?

Z pewnością mężczyźni w starszym wieku stanowią grupę, u której częste koszmary mogą być bardziej wyraźnym sygnałem zwiastującym pogorszenie funkcji poznawczych. Jak podaje Gazeta.pl, badania wykazały, że starsi mężczyźni doświadczający regularnych koszmarów są nawet pięciokrotnie bardziej narażeni na rozwój demencji w porównaniu do tych, którzy ich nie miewają. U kobiet ryzyko to jest mniejsze.

Na częste koszmary senne bardziej narażone są także osoby cierpiące na przewlekły stres i zaburzenia psychiczne (np. depresja czy lęki). Osoby po traumatycznych przeżyciach, np. weterani wojenni lub osoby po ciężkich wypadkach, także mogą doświadczać nawracających, bardzo realistycznych snów. Może to być powiązane z zespołem stresu pourazowego (PTSD).

