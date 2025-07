W wakacje seniorzy muszą pamiętać o jednej rzeczy. Inaczej organizm słabnie 

Wysoka temperatura może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy, zaburzeń rytmu serca, a nawet udaru cieplnego. Warto zatem wdrożyć proste, ale skuteczne zasady: odpowiednie nawodnienie, lekkostrawna dieta i unikanie słońca w najgorętszych godzinach. Pierwsza z nich jest szczególnie ważna.

Jak słońce i upał osłabiają organizm?

Ekspozycja na słońce i wysokie temperatury prowadzi do szybkiego przegrzania organizmu, co zakłóca jego naturalną termoregulację. W upale ciało intensywnie się poci, tracąc przy tym wodę i elektrolity, co skutkuje:

odwodnieniem

osłabieniem mięśni

zawrotami głowy

spadkiem ciśnienia

ZOBACZ: Nowe informacje o zdrowiu Lecha Wałęsy. Potrzebna była "interwencja chirurgiczna"

Serce i układ krążenia pracują ciężej, by schłodzić organizm. Promieniowanie UV dodatkowo uszkadza skórę, a także może przyspieszyć procesy starzenia komórkowego. Długotrwałe przebywanie na słońcu bez odpowiedniej ochrony grozi udarem cieplnym i poważnym osłabieniem całego organizmu.

Jak chronić seniora w czasie fali upałów?

Jednym z najważniejszych elementów profilaktyki latem jest systematyczne picie wody. Ot, małymi łykami, regularnie, nawet bez uczucia pragnienia. Pomóc mogą także napoje izotoniczne lub domowe wody z elektrolitami. Kawa i alkohol, które sprzyjają odwodnieniu, powinny być ograniczone.

Oprócz nawodnienia ważna jest także dieta. Najlepiej lekkostrawna, oparta na świeżych warzywach i owocach, np. ogórkach, truskawkach czy arbuzie. Warto unikać ciężkich, smażonych dań, a zamiast nich częściej sięgać po chłodne zupy, koktajle czy sałatki. Ubrania powinny być jasne, przewiewne i wykonane z naturalnych materiałów.

ZOBACZ: Naukowcy potwierdzają. Wystarczy jeden rytuał, by żyć o 13 lat dłużej

Wychodzenie z domu w miarę możliwości warto ograniczyć do godzin porannych lub wieczornych. Pomiędzy 11 a 17 seniorzy powinni przebywać w chłodnych pomieszczeniach. Warto wietrzyć mieszkanie rano i wieczorem, a w ciągu dnia zasłaniać okna. Jeśli w domu nie ma klimatyzacji, pomocne są wentylatory, wilgotne ręczniki ułożone na czole i karku lub chłodne kąpiele.

Przy osłabieniu lub poważnych zawrotach głowy należy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie, jednocześnie ochładzając ciało i przyjmując duże ilości płynów.

Stały kontakt może uratować życie

Podczas fali upałów, zwłaszcza gdy bliscy są w pracy albo na wakacjach, ogromne znaczenie ma zwykła sąsiedzka troska. Warto sprawdzić, czy starsza sąsiadka lub samotny sąsiad dobrze się czują.

ZOBACZ: Nasz portfel sygnalizuje demencję? Okazuje się, że tak

Czasem wystarczy krótki telefon, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Taka rozmowa może pomóc zauważyć pierwsze oznaki złego samopoczucia.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie butelki wody, zapasu leków albo użyczenie wentylatora.

red. / polsatnews.pl