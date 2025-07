Polskie wybrzeże to nie tylko piaszczyste plaże i szum fal, a także wyjątkowe miejsca, które przyciągają rozwiniętą infrastrukturą. Ranking Travelist.pl 2025 wyłonił liderów w czterech kluczowych kategoriach: dla rodzin, aktywnych, instagramowych i tętniących życiem. Jakie lokalizacje znalazły się na podium?

Świnoujście, Kołobrzeg, Hel i Trzęsacz - idealne nie tylko na wypoczynek, ale i na relaks za parawanem. To miejsca, gdzie można znaleźć szerokie plaże, strefy rekreacji, czystą wodę i wielowymiarową ofertę animacji.

Świnoujście. Plaża roku

Świnoujście zajęło 1. miejsce w kategorii Plaża Roku oraz w kategoriach dla aktywnych i tętniących życiem. Imponująca szerokość dochodząca nawet do 200 metrów, biało-złoty piasek i ciepła woda (do 25-26 stopni C) tworzą idealne warunki dla rodzin i turystów ceniących aktywny wypoczynek. Rozbudowana infrastruktura (toalety, prysznice, bary plenerowe) zapewnia wygodę na każdym kroku.

ZOBACZ: Nietypowe fale nad morzem. Ratownicy każą błyskawicznie wyjść z wody

Dzieci mogą korzystać z dmuchańców, trampolin czy boisk, a dorośli z zajęć sportowych, kajaków, windsurfingu i skuterów wodnych. Wieczorami plaża tętni życiem. Organizowane są koncerty, silent disco i liczne animacje. Miłośnicy spacerów mogą udać się nad Kanał Piastowski lub w stronę historycznego fortu, podziwiając malowniczy zachód słońca nad Bałtykiem.

Kołobrzeg. Plaża rodzinna i wypoczynkowa

Kołobrzeg zdobył 1. miejsce jako plaża w kategorii dla rodzin oraz 2. miejsce w kategorii ogólnej i dla aktywnych. Piaszczysty brzeg, szeroki miejscami na 100 m, potwierdzony Błękitną Flagą to gwarancja czystości. Trzy kąpieliska: Centralne, Zachodnie i Wschodnie, są strzeżone przez ratowników i zapewniają bezpieczne warunki dla dzieci.

ZOBACZ: Idealne miejsce na przetrwanie apokalipsy. Powstaje wyjątkowy bar

Turyści mogą skorzystać w Kołobrzegu z promenad, amfibii wodnych, parków zabaw czy rejsów (również w okolicy latarni morskiej i Bulwaru Jana Szymańskiego). W sezonie odbywają się tu pokazy ratownictwa, festyny rodzinne i plenerowe. Poza plażą turyści chętnie odwiedzają lokalne uzdrowiska, tężnie i parki sensoryczne. Jest to szczególnie atrakcyjne dla seniorów i rodzin z małymi dziećmi.

Hel i Trzęsacz. Romantyczne scenerie jako tło do zdjęć

W kategorii INSTAplaża bezkonkurencyjny okazał się Hel, tuż przed Trzęsaczem. Hel zachwyca szeroką plażą położoną na cyplu, gdzie spotykają się wody Zatoki Gdańskiej i Bałtyku. Panoramiczne widoki, miękki, jasny piasek oraz wyjątkowe światło sprawiają, że to prawdziwy raj dla fotografów i miłośników natury.

To również ulubione miejsce surferów i kitesurferów, którzy chętnie korzystają z pobliskich szkółek i wypożyczalni. Trzęsacz z kolei to plaża z duszą... Malowniczy klif o wysokości 30 metrów z ruinami XIV-wiecznego kościoła tworzy tło jak z filmu. Złocisty piasek, elegancka strefa wypoczynkowa z Summer Beach Barem i klimatyczne zejścia sprawiają, że to jedno z najbardziej romantycznych zdjęć nad Bałtykiem. Nic dziwnego, że właśnie tutaj często odbywają się sesje zaręczynowe lub ślubne.

red. / polsatnews.pl