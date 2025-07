Sygnałem ostrzegawczym jest tzw. bombaż. W ten sposób określa się nietypowe napęcznienie opakowania, zazwyczaj foliowego lub próżniowego. Takie wybrzuszenie powinno zwrócić uwagę kupującego.

"Spuchnięte" opakowanie. Takiego jedzenia lepiej nie kupować

Zjawisko to najczęściej wynika z działalności bakterii beztlenowych, które w procesie rozkładu białek i tłuszczów wytwarzają gazy prowadzące do wybrzuszenia folii.

ZOBACZ: W Niemczech zakazane, a w Polsce można kupić od ręki. Uszkadzają wątrobę

Szczególne ryzyko związane jest z bakteriami z rodzaju Clostridium. Wytwarzają one botulinę. To bardzo groźna toksyna, znana też jako jad kiełbasiany. Niewielka jej dawka może doprowadzić nawet do śmierci. Takie przypadki na szczęście należą do rzadkości. Powszechne są natomiast zatrucia wywołane mięsem przechowywanym w złych warunkach. Najczęstsze objawy to:

nudności

biegunka

ból brzucha

gorączka

Nie każda wypukłość to powód do paniki

Nie każde napęczniałe opakowanie oznacza, że produkt jest zepsuty. Taki efekt może wynikać z zastosowania pakowania w atmosferze ochronnej (MAP) lub kontrolowanych procesów fermentacyjnych. W takich przypadkach mięso może wyglądać i pachnieć normalnie, a gaz wewnątrz opakowania nie musi świadczyć o zagrożeniu.

Sprawdź, na co zwrócić uwagę kupując mięso w sklepie. Możesz uniknąć zatrucia!

Warto jednak zachować ostrożność. Charakterystyczny syk podczas otwierania opakowania (przypominający dźwięk otworzenia napoju gazowanego) w połączeniu z nieprzyjemnym zapachem, śliską powierzchnią lub nienaturalnym kolorem powinien być wystarczającym alarmem. Takie objawy mogą świadczyć o rozwoju szkodliwych drobnoustrojów, nawet jeśli mięso wcześniej wyglądało na świeże.

Ryzyko wzrasta również wtedy, gdy opakowanie zostało uszkodzone lub przechowywane w niewłaściwej temperaturze.

Nieświeże mięso i nie tylko. Inne alarmujące symptomy

Do niepokojących objawów zaliczają się również:

nadmiar płynu w opakowaniu

zbyt wysoka temperatura ekspozycji

nieadekwatnie długa data przydatności do spożycia

obecność kryształków lodu (mogą wskazywać na rozmrażanie i ponowne zamrożenie)

odbarwienia, plamy i zgniecenia

Oczywiście sprawa dotyczy nie tylko mięsa. "Spuchnięte" wieczka nabiału (serków, jogurtów) również sugerują fermentację i niepożądaną działalność bakterii. Podobnie jest w przypadku gotowych dań obiadowych czy deserów dostępnych od ręki w marketach.

ZOBACZ: Tych produktów lepiej unikać po 60-tce. Sprzyjają demencji i nadciśnieniu u seniorów

Jeśli ma się jakiekolwiek wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Dla części osób zatrucie pokarmowe to "ledwie" kilkudniowa niedyspozycja, lecz dla dzieci, seniorów, chorych czy kobiet w ciąży może się ono skończyć pobytem w szpitalu.

red. / polsatnews.pl