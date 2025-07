Czujesz się tak rano? To może zwiastować cukrzycę

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, na cukrzycę (schorzenie związane z nieprawidłową regulacją poziomu glukozy we krwi) cierpi ok. 830 milionów osób. Ponad połowa z nich nie otrzymuje żadnego leczenia. Przekłada się to na tragiczne dane. Według WHO, w 2021 roku cukrzyca była przyczyną dwóch milionów zgonów. Jakie objawy mogą świadczyć o problemie i skłonić do reakcji?

Niepokojące reakcje organizmu. To może zwiastować cukrzycę

Część dowodów na zaburzenie gospodarki cukrowej odczuwa się dotkliwie o poranku. Jako alarmujące objawy wymienia się m.in.:

suchość w ustach i gardle

uczucie silnego pragnienia

bóle głowy po przebudzeniu

poczucie zmęczenia i senności pomimo całonocnego spania

problemy z koncentracją

Warto też zwrócić uwagę na częste oddawanie moczu w nocy. U dzieci niepokojącym sygnałem może być moczenie się podczas snu.

Tego rodzaju objawy bywają mylone ze skutkami stresu, niewyspania czy przepracowania. Mogą jednak wskazywać na rozwijającą się cukrzycę typu 1 lub 2 albo stan przedcukrzycowy. Wczesna diagnoza znacząco poprawia rokowania i pozwala uniknąć groźnych powikłań.

Dlaczego rano cukier we krwi skacze w górę?

Mniej znanym, ale istotnym zjawiskiem jest tak zwany efekt brzasku. To naturalna reakcja organizmu zachodząca w późnych nocnych i wczesnych porannych godzinach (zwykle między drugą a ósmą). W tym czasie organizm wydziela hormony, które stymulują wątrobę do produkcji glukozy. Zdrowi ludzie reagują na to adekwatnym wyrzutem insuliny.

U diabetyków proces ten nie działa prawidłowo. W rezultacie o świcie poziom cukru we krwi może być dość wysoki. Zjawisko to dotyczy i 1, i 2 typu schorzenia - informuje Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne.

Profilaktyka cukrzycy. Liczy się dieta i aktywność

Dobrze jest pamiętać o bezpiecznym poziomie cukru. Poniżej 70 miligramów na decylitr jest on zbyt niski (hipoglikemia). Pomiędzy 70 a 99 mg/dl na czczo to stan prawidłowy. Za nieprawidłowy uznaje się poziom od 100 do 125 mg/dl na czczo. Powyżej 126 mg/dl stwierdza się cukrzycę.

Diabetycy narażeni są na bardzo poważne powikłania, wśród których wymienia się uszkodzenia wzroku, nerek, układu krwionośnego, zawał, udar czy amputacje kończyn. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie zdrowych nawyków, które mogą pomóc w zapobieganiu jej rozwojowi.

Do podstawowych elementów profilaktyki należą:

zbilansowana dieta (mniej cukru i tłuszczów nasyconych, więcej źródeł błonnika)

odpowiednie nawodnienie

aktywność fizyczna (co najmniej 30 minut kilka razy w tygodniu)

unikanie palenia i nadużywania alkoholu

kontrola masy ciała, ciśnienia tętniczego oraz regularne badania glukozy i hemoglobiny glikowanej

W przypadku cukrzycy typu 2 zmiana stylu życia często pozwala opóźnić rozwój choroby lub jej całkowicie zapobiec. Im wcześniej zostaną wprowadzone odpowiednie działania, tym większa szansa na utrzymanie zdrowia.

