Osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy kuszone są różnymi specyfikami, które mają przyspieszyć ich chudnięcie. Nietrudno takie produkty znaleźć na półkach polskich sklepów. Często są to napary i herbatki "na płaski brzuch". Część z nich jest stworzona ze składnika, który może doprowadzić do groźnych powikłań. Doszło wręcz do tego, że w niektórych państwach kupno takiego napoju jest niemożliwe.

Z pozoru niegroźna herbatka z senesu może sprawiać wrażenie bezpiecznego, ziołowego napoju o łagodnym działaniu. Jednak zawarte w niej sennozydy, silnie działające substancje przeczyszczające, przy częstym stosowaniu mogą poważnie zaszkodzić.

"Odchudzające" napoje. Nie takie bezpieczne, jak się wydaje

Produkty tego typu reklamuje się jako środki mające wspierać detoks organizmu i utratę wagi. I owszem, krótkoterminowo zażycie senesu pozwala schudnąć. Nie ma to jednak nic wspólnego ze zdrową utratą wagi. Chodzi bowiem o pobudzenie perystaltyki jelit i ułatwienie wypróżnienia, a nawet spowodowanie biegunki. Wówczas to dochodzi do utraty wody i opróżnienia przewodu pokarmowego. Obniża to masę ciała, ale niewiele ma wspólnego z redukcją tkanki tłuszczowej.

Tymczasem długotrwała konsumpcja doprowadzić może do znacznych szkód. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia informują, że jednym z niepożądanych działań jest uszkodzenie wątroby. Zazwyczaj pojawia się ono po 3-5 miesiącach stosowania. Co ważne, dolegliwość ustępuje dość szybko po odstawieniu substancji. Odnotowano jednak przypadek, że ponowne przyjmowanie senesu doprowadziło do nawrotu schorzenia.

Problemy dotyczą także jelit. Przyzwyczajone do działania sennozydów mogą przestać prawidłowo funkcjonować bez ich udziału, co może prowadzić do uzależnienia od naparów. Dodatkowo dochodzi do zaburzeń gospodarki elektrolitowej, spada poziom potasu i magnezu.

Preparaty z senesem są również niewskazane dla kobiet w ciąży. Mogą zwiększać ryzyko poronienia. W przypadku karmiących matek substancje te mogą przenikać do mleka i działać przeczyszczająco na niemowlę.

Groźny środek na odchudzanie. W tych krajach wprowadzono zakaz

Takie działanie "odchudzających" herbatek zostało już zauważone w niektórych krajach. Wycofano je z obrotu w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii.

Dodatkowe kontrowersje budziły kampanie reklamowe prowadzone przez celebrytów w mediach społecznościowych. Promocja tego typu produktów często trafiała do młodych odbiorców, szczególnie wrażliwych na presję związaną z wyglądem. W rezultacie niektóre platformy ograniczyły możliwość promowania tych napojów.

Bezpieczne odchudzanie i praca jelit. Co zamiast senesu?

Warto pamiętać, że zdrowe chudnięcie opiera się na całym stylu życia. Potrzebna jest odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna.

W przypadku problemów z wypróżnianiem warto sięgnąć po bezpieczne rozwiązania. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca dużo błonnika, co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie, produkty pełnoziarniste, orzechy czy nasiona. Ważne jest też odpowiednie nawodnienie.

red. / polsatnews.pl