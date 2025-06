Naukowcy potwierdzają. Wystarczy jeden rytuał, by żyć o 13 lat dłużej

Nie od dziś wiadomo, że dieta, aktywność fizyczna i higiena snu odgrywają kluczową rolę w zachowaniu dobrego zdrowia. Jednak zgodnie z badaniami przytoczonymi przez portal Medonet, które opisał profesor Andreas Michalsen, równie istotne mogą być regularne okresy wstrzemięźliwości od jedzenia. Badania wskazują, że praktyka ta, znana jako post przerywany, może pozytywnie wpłynąć na zdrowie metaboliczne, funkcje poznawcze i procesy starzenia, co w efekcie przekłada się na wydłużenie życia nawet o 13 lat.

Czy wstrzemięźliwość od jedzenia ma korzystny wpływ na zdrowie?

Post przerywany (IF) to praktyka polegająca na okresowym ograniczeniu spożycia kalorii. Nie jest to wynalazek współczesności - korzenie tej metody sięgają czasów starożytnych, gdy post był częścią tradycji kulturowych i religijnych. Już wtedy dostrzegano jego potencjał leczniczy i korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zgodnie z artykułem naukowym autorstwa I. Vasima, Ch. N. Majeeda i M. D. DeBoera, zatytułowanym "Intermittent Fasting and Metabolic Health", post przerywany wykazuje kilka korzyści zdrowotnych. Wspomniane badania przedkliniczne i kliniczne potwierdzają, że praktyka ta:

pomaga w leczeniu otyłości

poprawia kontrolę cukrzycy typu 2 (T2DM)

obniża nadciśnienie

zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Co ważne, post sprzyja regeneracji komórkowej poprzez proces autofagii - naturalnego mechanizmu, w którym organizm usuwa uszkodzone komórki, zastępując je nowymi. Mechanizm ten jest istotny dla spowolnienia procesów starzenia i ochrony przed chorobami związanymi z wiekiem (np. nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne).

ZOBACZ: Pijesz sok z kiszonek? Seniorze, uważaj na skutki uboczne

Jednakże niektóre badania sugerują potencjalne ryzyko związane z długoterminowym stosowaniem postu przerywanego. Analiza danych z National Health and Nutrition Examination Survey wskazuje, że osoby ograniczające spożycie posiłków do mniej niż 8 godzin dziennie mogą być narażone m.in. na wyższe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. Według tych badań, ryzyko to było o 91 proc. wyższe w porównaniu z osobami jedzącymi w przedziale 12-16 godzin dziennie.

W związku z tym, przed rozpoczęciem praktyki postu przerywanego, zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem.

Wpływ ograniczenia kalorii na zdrowie organizmu

W 2023 roku, na łamach czasopisma Nature Aging, opublikowano wyniki przełomowych badań finansowanych przez Narodowy Instytut ds. Starzenia (NIA), które potwierdziły, że ograniczenie spożycia kalorii może znacząco opóźnić proces starzenia się organizmu oraz zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci. W badaniu wzięło udział 220 dorosłych, którzy zostali podzieleni na dwie grupy:

jedna zredukowała spożycie kalorii o 25 proc.

druga kontynuowała dotychczasowy sposób odżywiania

Dane wykazały, że osoby stosujące ograniczenie kaloryczne odnotowały spowolnienie procesów starzenia na poziomie 2-3 proc. w porównaniu do drugiej grupy. Dan Belsky, który jest jednym z autorów badań, wskazał, że taki rezultat może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci.

ZOBACZ: Nieustanny ból i zmęczenie. Rzadka przypadłość, z którą zmaga się m.in. Lady Gaga

Choć ograniczenie kalorii może stanowić skuteczną metodę wspierającą zdrowie, warto pamiętać, że jest ona jedynie elementami szerszej strategii dbania o zdrowie. Równocześnie niezbędna jest odpowiednia dieta, bogata w witaminy, minerały oraz błonnik, która dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a także regularna aktywność, pomagająca w utrzymaniu sprawności organizmu.

red. / polsatnews.pl