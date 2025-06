Jak wyjaśnia National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIH), fibromialgia to schorzenie reumatyczne tkanek miękkich objawiające się przewlekłym, uogólnionym bólem mięśni i stawów, a także nadmierną wrażliwością na ucisk w określonych punktach ciała.

Pacjenci często skarżą się na uczucie zmęczenia, problemy ze snem oraz trudności z koncentracją. Choroba ta nie zagraża życiu, ale znacząco obniża jego jakość.

Pixabay Ta choroba zmienia życia wielu ludzi

Fibromialgia. Choroba, której nie widać

Fibromialgia jest często nazywana niewidzialną chorobą, bo nie widać jej na skórze ani na zdjęciach rentgenowskich. Objawy bywają jednak druzgocące. Przewlekły, uogólniony ból, zmęczenie, kłopoty z koncentracją i snem to codzienność wielu chorych.

Problem w tym, że przez brak widocznych symptomów diagnoza często zajmuje lata. Chorzy są narażeni na niezrozumienie ze strony otoczenia i błędne rozpoznania, co dodatkowo pogłębia ich cierpienie.

Mimo licznych badań przyczyny fibromialgii pozostają niejasne. Może ona rozwinąć się u osób w każdym wieku, a na przykład u Morgana Freemana uaktywnił ją wypadek samochodowy. Naukowcy podejrzewają, że jest to efekt zaburzeń w przetwarzaniu bólu przez układ nerwowy. Nie bez znaczenia mogą być również:

czynniki genetyczne

nadmierny i przewlekły stres

urazy fizyczne czy psychiczne.

Co ciekawe, kobiety chorują na fibromialgię aż dziewięć razy częściej niż mężczyźni, co sugeruje, że hormon płciowy - estrogen - może odgrywać w tym procesie kluczową rolę.

Ponadto, jak czytamy na łamach National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIH), większe ryzyko rozwoju zaburzenia pojawia się u osób z chorobami reumatycznymi, zaburzeniami nastroju lub stanami powodującymi ból.

Diagnoza i leczenie fibromialgii. Czy można normalnie żyć?

Rozpoznanie fibromialgii to dla wielu pacjentów ogromna ulga, choć droga do diagnozy jest trudna. Lekarze opierają się na szczegółowym wywiadzie i badaniach wykluczających inne schorzenia, ponieważ nie istnieją jednoznaczne testy diagnostyczne. Leczenie koncentruje się na łagodzeniu objawów:

stosuje się leki przeciwbólowe, antydepresyjne

fizjoterapię

techniki relaksacyjne

Kluczowe znaczenie ma również wsparcie psychologiczne, które pozwala chorym lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Lady Gaga swoją otwartością na temat walki z fibromialgią zainspirowała miliony osób.

Jej historia pokazuje, że choć choroba nie jest widoczna, nie oznacza to, iż cierpienie staje się mniej realne. Dzięki wzrostowi świadomości coraz więcej osób może uzyskać właściwą pomoc i zrozumienie.

red. / polsatnews.pl