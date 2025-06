Wyprawa w góry to sposób na aktywny wypoczynek, a także okazja do podziwiania jednych z najpiękniejszych krajobrazów w Europie. Od skalnych grani Tatr po spokojne bieszczadzkie połoniny, każda trasa ma swój niepowtarzalny charakter.

Turystyka piesza w Polsce ma bogatą tradycję, sięgającą jeszcze XIX wieku. To wtedy powstały pierwsze schroniska i organizacje górskie, jak choćby Towarzystwo Tatrzańskie datowane na rok 1873, które popularyzowało piesze wędrówki po Tatrach i innych pasmach górskich. Góry przyciągały nie tylko pięknem, ale i duchem wolności. Były swoistym symbolem niezależności.

Dziś szlaki górskie w Polsce wciąż zachwycają swoim pięknem krajobrazów. Oto kilka tras, które naprawdę pozostaną w pamięci na zawsze.

Orla Perć. Legendarna perła Tatr

To najsłynniejszy, ale też najbardziej wymagający szlak w Polsce, który powstał w inicjatywy księdza Walentego Gadowskiego na początku XX wieku i do dziś jest symbolem tatrzańskiej przygody.

Orla Perć wiedzie przez skalistą grań Tatr Wysokich, od Zawratu do Krzyżnego. Miejscami trasa przypomina wspinaczkę. Trzeba korzystać z łańcuchów, klamer i drabinek. W niektórych miejscach ekspozycja jest naprawdę duża - kilka centymetrów dzieli stopy od przepaści.

Latem na szlaku może być tłoczno, dlatego najlepiej rozpocząć wędrówkę wcześnie rano lub wybrać się poza sezonem. Wysiłek wynagradzają spektakularne widoki na m.in.:

Zawrat

Kozi Wierch

Dolinę Pięciu Stawów

To trasa dla doświadczonych i zaprawionych turystów. Nie bez powodu jest nazywana "najtrudniejszym szlakiem w Polsce".

Tarnica. Cisza Bieszczad i niebo w zasięgu ręki

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczad (1346 m n.p.m.) i doskonały wybór dla osób szukających ciszy, spokoju oraz kontaktu z dziką przyrodą. Podczas wędrówki można natknąć się na jelenie, orły, a nawet żubry w dolinach. Trasa biegnie przez teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, dlatego obowiązują tu zasady ścisłej ochrony przyrody.

Najchętniej wybierany szlak zaczyna się w Wołosatem. Jest szeroki, dobrze oznaczony i prowadzi przez las oraz połoniny aż na szczyt.

Ze szczytu rozciąga się rozległa panorama. Przy dobrej pogodzie widać nawet ukraińskie Gorgany. Co ciekawe, na szczycie Tarnicy stoi metalowy krzyż, upamiętniający wizytę Karola Wojtyły z 1953 r.

Trzy Korony. Punkt widokowy jak z bajki

Choć Pieniny nie należą do najwyższych pasm górskich, oferują jedne z najpiękniejszych panoram w Polsce. Klasyczną trasą jest szlak na Trzy Korony (982 m n.p.m.) z Krościenka nad Dunajcem.

Prowadzi on przez lasy i łagodne wzniesienia aż do słynnej platformy widokowej zawieszonej nad przepaścią. Po drodze znajduje się Polana Szopka, znana również jako Przełęcz Chwała Bogu. To doskonałe miejsce na odpoczynek i złapanie oddechu.

Sam widok z platformy trudno porównać z czymkolwiek. Przełom Dunajca, soczysta zieleń Pienin i ośnieżone Tatry w tle tworzą wyjątkowy krajobraz. Punkt widokowy może pomieścić maksymalnie 15 osób, dlatego czasem trzeba chwilę poczekać, ale dzięki temu na szczycie nigdy nie panuje tłok.

