Kleszcze chętniej wybierają osoby z tą grupą krwi. Eksperyment naukowców 

Latem znacznie częściej spędza się czas na łonie natury. Jak co roku eksperci ostrzegają, że w trawach i krzewach mogą czaić się kleszcze. Ten niepozorny pajęczak przenosi groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Ukąszenia powinien obawiać się każdy, choć możliwe, że część populacji jest naturalnie mniej lub bardziej "atrakcyjna" dla pasożytów.

Sezon kleszczowy trwa w Polsce w najlepsze, więc wiele osób robi co może, by radości z letniej pogody nie popsuły te groźne zwierzęta. Jedni ograniczają spacery, inni stawiają na odpowiednie specyfiki. Badania sugerują, że część populacji może nieco bardziej bać się ataku. Przyczyniać ma się do tego grupa krwi.

Badania potwierdzają. Tę grupę krwi wolą kleszcze

Czy kleszcze wykazują preferencje w zależności od grupy krwi? Takie wnioski płyną z badań naukowców z Uniwersytetu Masaryka w czeskim Brnie. Sprawdzano reakcje kleszczy z gatunku Ixodes ricinus na próbki czterech grup krwi: A, B, AB i 0. Obserwowano, do której próbki pasożyty zbliżały się najczęściej. Okazało się, że w 36 proc. przypadków wybierały krew grupy A, co było najczęstszym wskazaniem. Grupa B była wybierana znacznie rzadziej (tylko w 15 proc).

"Wyniki wskazują, że wybór gospodarza przez kleszcze może być zależny od fizjologicznego lub biochemicznego profilu danej osoby" - konkludują autorzy prac na łamach Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Zaznaczają, że grupa krwi nie powinna być lekceważona pod kątem profilaktyki, jako być może jeden z czynników zwiększających ryzyko. Naukowcy przyznali również, że trzeba wykonać dalsze badania w tym kierunku, w warunkach bardziej zbliżonych do naturalnych.

Nie tylko grupa krwi przyciąga kleszcze

Uzyskane rezultaty nie oznaczają, że osoby z grupą A mają powody do paniki, a te z grupą B są całkowicie bezpieczne. Kleszcze reagują na wiele bodźców, m.in.:

ciepło

ruch

wibracje

zapach potu

wydychany dwutlenek węgla

Potrafią je wyczuć nawet z kilku metrów.

Ochrona przed kleszczami. Kluczowe zalecenia

Skuteczna ochrona przed ukąszeniem wymaga kompleksowego podejścia. Podczas spacerów w gęstych trawach, krzewach czy lasach, zwłaszcza w porach największej aktywności kleszczy, czyli od wczesnego rana do południa oraz od późnego popołudnia do zmierzchu - warto zachować szczególną ostrożność.

Dużą rolę odgrywa zaopatrzenie się w preparaty odstraszające i regularne ich stosowanie. Ważny jest też odpowiedni ubiór. Długi rękaw i nogawki ograniczają możliwość ataku, a na jasnej tkaninie łatwiej wykryć intruza.

Po powrocie do domu zaleca się dokładne obejrzenie ciała, zwłaszcza miejsc takich jak kark, pachwiny, skóra głowy czy okolice za uszami.

Jak usunąć kleszcza?

Jeśli kleszcz zostanie zauważony, należy go jak najszybciej usunąć. Najlepiej uczynić to pęsetą lub specjalnym przyrządem. Pasożyta wyciąga się zdecydowanym ruchem ku górze, bez wykręcania i zgniatania.

Miejsce ukąszenia trzeba obserwować. W przypadku wystąpienia rumienia lub objawów grypopodobnych należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

