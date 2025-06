Ból pleców daje się we znaki? To najlepsze sanatoria do walki z dolegliwością

Bóle pleców i schorzenia kręgosłupa to dziś powszechny problem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że ponad 1,7 mld ludzi na świecie zmaga się z różnymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Ok. 40 proc ludzi doświadcza bólu pleców przynajmniej raz w życiu, a w krajach rozwiniętych - nawet 80 proc.

W Polsce działa wiele sanatoriów, które oferują zabiegi ukierunkowane na leczenie i łagodzenie dolegliwości kręgosłupa. Poniżej kilka przykładów takich ośrodków.

Solec-Zdrój. Siarka na ratunek kręgosłupowi

Uzdrowisko Solec-Zdrój należy do placówek, które oferują terapie dla osób z przewlekłymi schorzeniami kręgosłupa:

dyskopatią

rwą kulszową

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Miejscowe wody siarczkowe zaliczane są do jednych z najsilniejszych w Europie i wykazują działanie przeciwzapalne, rozluźniające i regenerujące. Kuracjusze mogą korzystać z:

kąpieli siarczkowych

zabiegów borowinowych

hydroterapii

prądów interferencyjnych

laseroterapii

ultradźwięków

W ośrodku prowadzona jest także terapia manualna i indywidualna gimnastyka kręgosłupa. Leczenie odbywa się w warunkach stacjonarnych z elementami profilaktyki nawrotów dolegliwości bólowych.

Kamień Pomorski. Technologia i morze w służbie pleców

Sanatorium w Kamieniu Pomorskim to jeden z ośrodków rehabilitacyjnych zlokalizowanych nad polskim morzem. Prowadzi leczenie m.in.:

zwyrodnień kręgosłupa

zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych

dolegliwości po operacjach dysku

Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem, takim jak:

egzoszkielety

platformy balansowe

urządzenia do trakcji kręgosłupa

Zabiegi uzupełniane są kąpielami solankowymi, okładami z borowiny oraz fizjoterapią. Położenie nadmorskie sprzyja regeneracji układu nerwowego i oddechowego, a to może mieć znaczenie w przypadku dolegliwości o podłożu psychosomatycznym.

Busko-Zdrój. Regeneracja stawów i kręgów w siarczkowym SPA

Busko-Zdrój, w tym ośrodek Terma Słowacki, oferuje zabiegi dla osób z dolegliwościami lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. Wysokie stężenie siarki w lokalnych wodach leczniczych wykorzystywane jest w terapii bólu oraz ograniczeń ruchomości.

Kuracjusze mogą korzystać m.in.:

kąpieli siarczkowych

masaży leczniczych

kinezyterapii

krioterapii miejscowej

zabiegów z użyciem lasera wysokoenergetycznego

Oferowane są pakiety zarówno dla pacjentów korzystających z refundacji NFZ, jak i komercyjne, dostępne w wielu przypadkach bez długiego oczekiwania.

