Wrażliwe i empatyczne. Kobiety o tych imionach to idealne żony

W numerologii imię to coś więcej niż tylko ciąg liter. Uważa się, że niesie ze sobą określoną energię, która może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy. Według tej symbolicznej dziedziny każde imię ma przypisaną tzw. wibrację liczbową, a ta ma odzwierciedlać cechy charakteru, emocjonalne potrzeby i sposób, w jaki budujemy relacje z innymi.

Imiona z wibracją 2. Dojrzałość i empatia

Kobiety o imionach związanych z wibracją 2 mają w sobie ogromną empatię i naturalną zdolność do budowania bliskich relacji. Potrafią słuchać, rozumieć innych bez słów i wyczuwać atmosferę w otoczeniu. Są emocjonalnie dojrzałe, lojalne i bardzo zaangażowane w to, co dla nich ważne - szczególnie w rodzinę i relacje.

Zdecydowanie bardziej cenią harmonię i relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu niż przelotne romanse.

Imiona z wibracją 2: Bianka, Nadia i Aurora.

Imiona z wibracją 3. Pozytywna energia i serdeczność

Kobiety o imionach z wibracją 3 mają w sobie naturalną pogodę ducha i dużo dobrej energii, którą potrafią dzielić z innymi. Są otwarte, serdeczne i łatwo nawiązują relacje. W związkach wnoszą lekkość, ciepło i umiejętność rozładowywania napięć, a przy tym są bardzo oddane emocjonalnie.

Choć bywają impulsywne, mają ogromne serce i szczerze angażują się w relacje. Potrafią stworzyć dom pełen śmiechu.

Imiona z wibracją 3: Pamela, Anastazja i Olimpia.

Imiona z wibracją 6. Lojalność i bezpieczeństwo

Szóstki to kobiety, które potrafią stworzyć prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Mają w sobie dużo serdeczności, są oddane bliskim i świetnie odnajdują się w roli osoby, na której można polegać. Często mają silne poczucie odpowiedzialności i wrodzoną potrzebę dbania o innych. Nie tylko w rodzinie, ale też w pracy czy wśród przyjaciół.

To osoby, które budują relacje na zaufaniu, szacunku i wzajemnym wsparciu.

Imiona z wibracją 6: Aniela, Ada i Ewelina.

Jak sprawdzić wibrację swojego imienia?

W numerologii przyjmuje się, że każda litera ma przypisaną wartość liczbową od 1 do 9. Do obliczenia tzw. wibracji imienia wykorzystuje się tzw. system pitagorejski - wystarczy przypisać odpowiednie liczby do liter w imieniu, zsumować je, a następnie sprowadzić wynik do jednej cyfry.

Wyjątek stanowią tzw. liczby mistrzowskie: 11, 22 i 33 - ich nie redukuje się dalej, bo przypisuje się im wyjątkowe znaczenie. Otrzymana liczba ma według numerologii symbolicznie odzwierciedlać osobowość danej osoby, czyli jej sposób myślenia, reagowania i budowania relacji z otoczeniem.

red. / polsatnews.pl