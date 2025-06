Uwaga na te lody na wakacjach. Mogą wywołać poważne zatrucie pokarmowe

Robi się coraz cieplej, wiele osób wyjeżdża na wakacje, a letnia aura sprzyja sięganiu po różne przysmaki. Czy to w popularnych kurortach, czy bliżej domu, niemal na każdym kroku można znaleźć punkty z lodami. Niestety, spożycie źle przechowywanego produktu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Wysokie temperatury sprzyjają sprzedaży lodów, ale też zwiększają ryzyko zakupu deseru, który wcześniej został rozmrożony, a następnie ponownie zamrożony. Choć brzmi to niegroźnie, w rzeczywistości może prowadzić do groźnych zatruć. W ciepłym środowisku bakterie szybciej się namnażają, a to czyni taki produkt potencjalnie niebezpiecznym.

Rozmrożone i zamrożone ponownie. Od takich lodów trzeba trzymać się z daleka

Lody to produkt szczególnie wrażliwy. Należy je przechowywać w środowisku chłodniejszym niż -18 stopni Celsjusza. Każda przerwa w chłodzeniu zwiększa niebezpieczeństwo skażenia. Na szczęście można rozpoznać, że doszło do dużych zmian temperatury. O wcześniejszym rozmrożeniu mogą świadczyć kryształki lodu na powierzchni lub zmieniona konsystencja, np. grudkowata, wodnista albo ziarnista.

W przypadku lodów na patyku warto przyjrzeć się polewie. Jeśli jest ona popękana, odstaje lub ma dziwny posmak, produkt może być nieświeży. Niepokoić powinno również wilgotne, zniszczone lub niedomknięte opakowanie. To znak, że lód mógł być niewłaściwie przechowywany.

Pexels Uwaga na te lody na wakacjach

Spożycie nieprawidłowo przechowywanego produktu, może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Sanepid ostrzega, że im cieplej, tym łatwiej o rozwój Salmonelli albo E. coli. Zatrucie tymi bakteriami wiąże się z gorączką, biegunką, bólami brzucha i odwodnieniem. W cięższych przypadkach może dojść nawet do sepsy, która stanowi zagrożenie życia.

Gofry, frytki i inne letnie pokusy też mogą szkodzić

Również one mogą być źródłem zagrożeń, zwłaszcza jeśli są przygotowywane w warunkach odbiegających od standardów higieny. Ryzyko zwiększają m.in. zbyt długie przechowywanie składników poza lodówką, nieodpowiednia temperatura smażenia czy brak dostatecznej czystości w miejscu sprzedaży. Jeśli do tego dochodzi kontakt z owadami, nietrudno o rozwój drobnoustrojów, które mogą prowadzić do zatrucia.

Czy oznacza to, że latem trzeba zrezygnować ze wszystkich ulubionych smaków? Niekoniecznie. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca podejście oparte na zasadzie 80/20, czyli 80 proc. diety powinno stanowić zdrowe jedzenie, a maksymalnie 20 proc. mogą stanowić mniej wartościowe produkty, jak słodycze czy fast foody. Warto więc cieszyć się wakacjami i smakami lata, ale z rozwagą.

red. / polsatnews.pl