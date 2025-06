Pijesz sok z kiszonek? Seniorze, uważaj na skutki uboczne

Każdy, nawet pozornie zdrowy produkt może przynieść odwrotny efekt, jeśli nie zostanie odpowiednio dopasowany do potrzeb organizmu. Sok z kiszonek (ogórków i kapusty) to bogactwo składników, ale przy niewłaściwym stosowaniu może obciążać organizm, zamiast go wspierać.

To nie lekarstwo. Kiszonki wspierają, ale nie leczą

Sok z ogórków czy kapusty kiszonej zawierają bakterie probiotyczne, które wspierają mikrobiotę jelitową. Znajdują się w nim też witaminy (m.in. C, B i A), a także składniki mineralne, jak wapń, potas, magnez czy żelazo. Regularne picie niewielkich ilości może korzystnie wpływać na układ pokarmowy, odporność i równowagę elektrolitową.

Należy jednak pamiętać, że soki z kiszonek nie są lekiem i nie powinny zastępować wizyty u lekarza. Zwłaszcza przy chorobach przewlekłych.

Zbyt dużo sodu. Uwaga przy nadciśnieniu i chorobach nerek

Kiszonki są także naturalnym źródłem sodu, minerału niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego nadmiar może jednak działać szkodliwie, zwłaszcza u osób starszych.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dzienne spożycie sodu u dorosłych nie powinno przekraczać 2000 mg (mniej więcej 5 g soli). Tymczasem serwis dietetycy.org.pl podaje, że w niecałej szklance (ok. 100 ml) napoju z kiszonych ogórków może znajdować się nawet ponad 6 g soli.

Dla osoby z nadciśnieniem to wartość znacznie przekraczająca bezpieczną dzienną dawkę, która może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi. Również osoby z przewlekłą chorobą nerek czy niewydolnością serca powinny unikać takich soków lub spożywać je wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nadmiar sodu sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, zwiększa ryzyko obrzęków, a w dłuższej perspektywie, nasila ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.

Zgaga i refluks. Sok z kiszonek może nasilić dolegliwości

Choć sok z kiszonek uchodzi za korzystny dla układu trawiennego, nie każdy żołądek dobrze go toleruje. Zawarty w nim kwas mlekowy może pobudzać wydzielanie soków żołądkowych. U osób z nadkwasotą, refluksem czy wrzodami może prowadzić do nasilenia objawów.

Zgaga, pieczenie w przełyku czy ból w nadbrzuszu po wypiciu kiszonki to sygnały, że warto ograniczyć lub całkowicie odstawić tego typu napoje.

Kiszonki a przyjmowane leki

Wraz z wiekiem wiele osób przyjmuje leki na stałe np. na nadciśnienie, serce, cukrzycę czy cholesterol. Choć kiszonki są naturalnym źródłem witamin i składników mineralnych, ich skład (zwłaszcza wysoka zawartość sodu) może mieć znaczenie przy niektórych schorzeniach.

Zwłaszcza osoby z nadciśnieniem powinny zachować umiar. Jak wspomniano wcześniej, zbyt duża ilość sodu podwyższa ciśnienie krwi. Dlatego najlepiej nie spożywać soku z kiszonek tuż po zażyciu leków i zachować co najmniej kilkugodzinny odstęp.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować swoją dietę z lekarzem prowadzącym lub dietetykiem klinicznym, szczególnie przy leczeniu przewlekłym.

Bezpieczne ilości soku z kiszonej kapusty i ogórków

Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, to na początek wystarczy od 50 do 100 ml dziennie. W przypadku soku z ogórków, z czasem można zwiększyć ilość do pełnej szklanki (250 ml).

Należy zwrócić uwagę na to, aby takie soki nie zawierały zbędnych cukrów i konserwantów. Zaleca się spożywanie własnych domowych przetworów lub produktów pochodzących z zaufanych źródeł.

