Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Brighama Younga w USA samotność może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 26 proc. To wynik gorszy niż w przypadku otyłości czy umiarkowanego spożycia alkoholu.

Dr Julianne Holt-Lunstad, która kierowała badaniami, podkreśla, że brak wsparcia społecznego może prowadzić do przewlekłego stresu, osłabienia układu odpornościowego i zwiększenia stanu zapalnego w organizmie.

Biologiczne skutki samotności

Samotność nie jest tylko stanem psychicznym, ale ma też wymiar biologiczny. W badaniach opublikowanych w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wykazano, że osoby doświadczające chronicznej samotności mają wyższy poziom kortyzolu - hormonu stresu. Nadmiar kortyzolu prowadzi do zwiększonego ryzyka chorób serca, cukrzycy, a także przyspiesza procesy starzenia komórek.

Co ciekawe, inne analizy opublikowane w czasopiśmie Health Psychology wykazały, że wcześniejsze uczucie osamotnienia było związane ze zwiększoną reakcją kortyzolu po przebudzeniu następnego dnia.

Samotność a nałogi. Porównanie

Choć papierosy są od lat uznawane za jeden z głównych czynników prowadzenia do przedwczesnego starzenia, ich negatywny wpływ jest lepiej znany i szerzej omawiany. Tymczasem samotność, choć mniej oczywista, ma porównywalnie szkodliwy wpływ.

Badanie z 2015 roku opublikowane w czasopiśmie Perspectives on Psychological Science sugeruje, że izolacja społeczna jest tak samo szkodliwa dla zdrowia, jak wypalanie 15 papierosów dziennie.

Era cyfrowa nie ułatwia budowania sieci kontaktów

Paradoksalnie, żyjemy w czasach, w których możliwość komunikacji nigdy nie była tak duża, a jednak poczucie samotności wzrasta. Według raportu Cigna z 2020 roku - trzy na pięć dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych (61 proc.) zgłaszało uczucie samotności, co stanowi wzrost o siedem punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce problem ten również jest zauważalny, zwłaszcza wśród osób starszych i młodzieży.

Czy można temu zaradzić? Rozwiązanie problemu związanego z osamotnieniem wymaga zaangażowania na wielu poziomach - indywidualnym, społecznym i systemowym. Budowanie gęstej sieci wsparcia, zarówno w rodzinie, jak i wśród przyjaciół, może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia.

Ważne jest także promowanie zdrowych nawyków komunikacyjnych i edukacja na temat negatywnych skutków izolacji społecznej. To realne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, porównywalne - a czasem nawet większe - od innych nałogów.

red. / Polsatnews.pl