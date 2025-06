Złote plaże, łagodne morze i ponad 325 słonecznych dni w roku pozwalają poczuć prawdziwie śródziemnomorski klimat, bez nadwyrężania budżetu. Znajduje się tu wszystko po trochu: tętniące życiem centrum, zabytkową Alcazabę, urokliwe stare miasto, spokojne zatoczki oraz klimatyczne promenady.

Niska cena i wysoki komfort

Malaga oferuje dobry stosunek ceny do komfortu wypoczynku. Zakwaterowanie zaczyna się już od kilkudziesięciu euro za noc, a tanie linie lotnicze oferują połączenia z Polski już od ok. 39 euro w jedną stronę. To ciekawa opcja dla rodzin czy grupy znajomych.

ZOBACZ: "Polska Chorwacja" na wyciągnięcie ręki. Zaledwie godzinę drogi od Bydgoszczy

Na podstawie danych serwisu Budget Your Trip, średnie ceny noclegów w Maladze wynoszą:

od 56 euro za noc w opcji budżetowej

87-92 euro za zakwaterowanie średniego standardu

od 149 euro za noc w luksusowych apartamentach

Serwis Numbeo, który opracowuje koszty życia w poszczególnych krajach świata przygotował porównanie cen, od obiadu w restauracji, aż do kilograma cebuli. Okazuje się, że w Maladze jest o 2,1 proc taniej niż w Warszawie.

Przykładowe ceny:

posiłek w niedrogiej restauracji - ok. 12 euro

zestaw w popularnym fast-foodzie - 8 euro

cappuccino - 2 euro

bilet do kina - 9 euro

Pogoda i plaże. Złoto Costa del Sol

Malaga może poszczycić się jednym z najbardziej stabilnych klimatów w Europie. Sezon turystyczny trwa tu niemal bez przerwy. Latem temperatury utrzymują się w przedziale 28-32 stopi Celsjusza, a ciepłe, spokojne morze zachęca do kąpieli nawet jesienią. To idealne warunki do wypoczynku także poza szczytem sezonu.

Wybierasz się na wakacje? Rozważ Malagę - to gwarant pogody i niskiej ceny

Szerokie, piaszczyste wybrzeże to prawdziwy skarb Costa del Sol. Najsłynniejsza plaża, La Malagueta, położona jest kilka minut spacerem od centrum i oferuje czystą wodę, opiekę ratowników, wypożyczalnie leżaków oraz bary.

Dla szukających bardziej lokalnego klimatu poleca się Playa de Pedregalejo - z tradycyjnymi tawernami serwującymi sardynki espetos prosto z rusztu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od spokojnych zatok po promenady z palmami i placami zabaw dla dzieci.

ZOBACZ: Planujesz urlop za granicą? Ten dokument może uratować zdrowie

W muzeach można też podziwiać prace Picassa (urodzonego właśnie tutaj). Dzięki tej różnorodności Malaga pozostaje miejscem idealnym na wypoczynek z widokiem na Morze Alborańskie.

red. / Polsatnews.pl