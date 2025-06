Starzenia nie da się zatrzymać, ale można dołożyć starań, aby jak najdłużej zachować sprawność. Wiadomo, jak monitorować zmiany zachodzące w organizmie wraz z wiekiem. Teraz naukowcy dokonali kolejnego kroku. Opracowali proste badanie, które skutecznie ocenia możliwości organizmu. Daje ono szansę sprawdzić, czy należy się do grupy osób, które mają predyspozycje, by żyć dłużej.

Światowa Organizacja Zdrowia łączy proces zdrowego starzenia się z utrzymywaniem zdolności funkcjonalnej, pozwalającej na dobre samopoczucie mimo zaawansowanego wieku. Chodzi o to, aby senior był mobilny, decyzyjny, samodzielny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, a także miał możliwość rozwoju i uczenia się nowych rzeczy.

Ważna jest tu tzw. wewnętrzna sprawność (intrinsic capacity, IC), czyli suma zdolności fizycznych i psychicznych, takich jak ruch, myślenie, pamięć, słuch czy wzrok. Sprawność tę można dziś zmierzyć za pomocą nowego badania.

Zagrożone życie? Ten test da odpowiedź

O opracowaniu testu poinformował w magazynie "Nature Aging" zespół badaczy z USA i Francji (m.in. z Buck Institute for Research on Aging i Université Paul Sabatier w Tuluzie). W trakcie ich prac analizowano wyniki tysiąca osób w wieku od 20 do 102 lat. Dzięki analizie wzorców metylacji DNA (decydującej o uaktywnieniu danych genów), powstał epigenetyczny zegar IC. Pozwala on określić funkcjonalne starzenie organizmu na podstawie próbki krwi lub śliny.

ZOBACZ: Masz dość czekania na sanatorium? Sprawdź, gdzie jest najszybszy termin na leczenie

Zegar IC nie służy wykryciu obecności konkretnej choroby. Pozwala za to ocenić tempo spadku sprawności. Jak wykazano, rozwiązanie trafnie przewiduje ryzyko zgonu. Ustalono, że osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki, częściej deklarowały dobre zdrowie, miały gęstsze kości, płynniej się poruszały, a ich płuca były w lepszej kondycji. Co więcej, grupa ta żyła przeciętnie 5,5 roku dłużej niż ci z najniższymi rezultatami. Sugeruje to związek testu epigenetycznego z długością i jakością życia.

Cenne ryby a groźny cukier

Lepsze wskaźniki zauważono u tych kontrolowanych, którzy częściej jedli tłuste ryby, dostarczające kwasów omega-3, a także spożywali mniej cukru. Trudno przecenić rolę stylu życia w łagodniejszym przechodzeniu starości.

Eksperci zalecają seniorom zarówno odpowiednią dietę (śródziemnomorską albo DASH), aktywność fizyczną i umysłową, jak i dbałość o utrzymywanie relacji społecznych, a także ograniczenie stresu i badania pod kątem chorób przewlekłych.

Przełom w medycynie?

Opracowanie zegara IC może być przełomem z uwagi na jego prostotę. Stanowi to szansę zarówno na indywidualną, jak i systemową reakcję służby zdrowia w państwach o gorzej rozwiniętej gospodarce.

ZOBACZ: Najlepiej oceniane sanatoria w Polsce. Kuracjusze chwalą tamtejsze warunki

W kontekście odkrycia francuskich i amerykańskich naukowców warto zwrócić też uwagę na nowe spojrzenie na starzenie się. WHO podkreśla, że można przechodzić ten proces zdrowo pomimo chorób czy niedołężności.

W podobnym tonie wypowiada się jeden z autorów badań, dr David Furman z Buck Institute. Jego zdaniem, to właśnie wewnętrzna sprawność "powinna wyznaczać kierunek opieki medycznej" i nie należy "skupiać się wyłącznie na doprowadzeniu pacjentów do stanu wolnego od chorób".

red. / polsatnews.pl