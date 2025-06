Z pozoru niewinna i często sadzona w cienistych zakątkach ogrodu. Piękna, gęsta i niemal bezobsługowa. Bohaterka opowiadań i legend. Ale to właśnie ona może stanowić jeden z największych ogrodowych błędów. Eksperci ostrzegają: paprocie to idealne siedlisko dla kleszczy.

Paprocie, ze względu na swój kształt i właściwości, mogą tworzyć dla kleszczy idealny mikroklimat - chłodny, wilgotny i zacieniony. To dokładnie to, czego te pajęczaki potrzebują, by przetrwać, rozmnażać się i polować na żywiciela.

Gdy taka roślina rośnie w pobliżu altany, placu zabaw albo ścieżki, kontakt z pasożytem jest tylko kwestią czasu. Konsekwencje zdrowotne bywają poważne, zarówno dla człowieka, jak i zwierząt domowych.

Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze

Z danych portalu Nauka w Polsce wynika, że w 2023 roku w Polsce odnotowano ponad 25 tysięcy przypadków boreliozy. Oznacza to ogromny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, gdy zachorowało ponad 17 tys. osób. Czy w 2024 roku było lepiej? Niestety nie. Odnotowano ponad 29 tys. zakażeń boreliozą.



Systematycznie rośnie też liczba zainfekowanych kleszczowym zapaleniem mózgu. W 2019 roku było zaledwie 265 takich przypadków. W 2024 roku już 793.

Sadzisz paprocie w swoim ogrodzie? Ostrożnie - mogą przyciągać szkodniki

Choć większość chorych została zaatakowana w lesie, to ogrody z gęstą roślinnością, zwłaszcza z paprociami, wcale nie są bezpieczniejsze. Kleszcze mogą przetrwać tam długie okresy suszy i upałów, ukryte w cieniu roślin, oczekując na kolejną ofiarę.

Jak się chronić przed kleszczami w ogrodzie?

Zaleca się ograniczenie sadzenia paproci w miejscach, gdzie często przebywają ludzie, szczególnie dzieci. Warto także dbać o regularne koszenie trawy, przycinanie roślin i kontrolowanie ogrodu, zwłaszcza po deszczach. Po każdej aktywności na świeżym powietrzu warto dokładnie sprawdzić skórę, w zgięciach łokci, kolan i za uszami oraz we włosach.

Jak przypomina Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Instytut Badawczy, jednym z najskuteczniejszych środków ochrony jest szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz stosowanie repelentów. Równie ważne są podstawowe zasady ostrożności, czyli świadomość zagrożeń i odpowiedzialna pielęgnacja ogrodu.

Paproć. Piękna, ale ryzykowna dekoracja

Paprocie nie muszą całkowicie zniknąć z ogrodów, ale ich obecność powinna być przemyślana. Mimo swojego uroku, mogą okazać się nieoczywistym zaproszeniem dla niebezpiecznych pasożytów.

Świadoma uprawa jest podstawą do bezpiecznego wypoczynku we własnym ogrodzie. Warto przy tym pamiętać, że nawet jeśli ludzi nie przebywają w pobliżu krzewów, to robią to zwierzęta. Kleszcz, który przejdzie na psa czy kota może potem przenieść się na pościel, powierzchnię kanapy czy fotela i wczepić się w ciało człowieka.

