Ocet balsamiczny, nazwy czasami "czarnym złotem" w kuchni, to aromatyczny dodatek do potraw oraz produkt o udokumentowanych właściwościach zdrowotnych. Powstaje z redukowanego moszczu winogronowego i dojrzewa w drewnianych beczkach przez wiele lat. Wystarczy tylko kilka kropel dziennie, by wspomóc układ trawienny, poprawić metabolizm i obniżyć poziom złego cholesterolu (LDL).

Choć znany głównie z kuchni włoskiej, ocet balsamiczny coraz częściej gości w polskich domach. Nie tylko ze względu na walory smakowe, ale i zdrowotne. Prawdziwy, tradycyjny ocet balsamiczny (Aceto Balsamico Tradizionale) charakteryzuje się gęstą konsystencją i złożonym, słodko-kwaśnym smakiem.

Dostępne są również tańsze wersje (Aceto Balsamico di Modena), które powstają szybciej, jednak dodawanych jest do nich np. karmel lub ocet winny.

Jak ocet balsamiczny działa na organizm?

Zawarte w occie balsamicznym polifenole mają silne właściwości przeciwutleniające -neutralizują wolne rodniki i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki temu mogą obniżać poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi, co zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Potwierdzają to m.in. wyniki badania opublikowanego w Journal of Nutritional Science and Vitaminology (2010), w którym wykazano, że ocet hamuje utlenianie LDL i ogranicza powstawanie komórek piankowatych w makrofagach.

Produkt ten wspiera również procesy trawienne. Pobudza wydzielanie enzymów i poprawia pracę żołądka. Dodatkowo może wpływać na stabilizację poziomu glukozy we krwi po posiłku, spowalniając opróżnianie żołądka i wchłanianie węglowodanów. To szczególnie istotne dla osób z insulinoopornością lub w stanie przedcukrzycowym.

Ocet balsamiczny wykazuje także działanie przeciwzapalne, wzmacnia odporność i może wspomagać kontrolę masy ciała. Ze względu na niską kaloryczność oraz zdolność do wywoływania uczucia sytości, bywa wykorzystywany jako element diet. Czasem stosuje się go również zewnętrznie, np. jako tonik do skóry, jednak w takiej formie wymaga rozcieńczenia i ostrożności.

Jaka ilość octu balsamicznego jest najlepsza?

Wystarczy 1-2 łyżeczki octu dziennie, najlepiej dodawane do sałatek, gotowanych warzyw, kasz czy też pieczonego mięsa, zawsze na zimno. Ważne, aby nie przesadzić: zbyt duże ilości octu mogą podrażniać błonę śluzową żołądka. Osoby z refluksem lub wrzodami powinny zachować szczególną ostrożność.

Warto też zwrócić uwagę na skład. Dobrze jest unikać produktów z dodatkiem cukru, barwników i konserwantów. Najlepszy jakościowo produkt to ten z oznaczeniem DOP (chroniona nazwa producenta), bez dodatków, z prostym składem: moszcz winogronowy, ewentualnie ocet winny.

Im starszy ocet, tym gęstszy i bardziej aromatyczny, dzięki czemu nawet mała butelka starczy na długo, a różnica w smaku jest znacząca.

