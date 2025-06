Choć PRL wciąż przywodzi na myśl kolejki, szarą codzienność i gospodarkę niedoboru, to wiele przedmiotów z tamtych lat zyskało dziś zupełnie nową wartość. Rzeczy, które kiedyś były codziennością, teraz stają się kolekcjonerskimi rarytasami. Zwykły wazon, karafka czy fotel mogą dziś być warte fortunę, jeśli tylko wyróżniają się designem, sygnaturą twórcy lub unikatowością.

W dobie mody na produkty vintage coraz więcej osób przeszukuje strychy w poszukiwaniu skarbów. Dziś ich wartość bywa naprawdę zaskakująca. Sprzedawać można wszędzie, od domów aukcyjnych po pasjonackie grupy internetowe i galerie.

Szkło i porcelana z PRL. Design, który kosztuje

Na wartość szkła użytkowego i porcelany z PRL-u wpływa kilka istotnych czynników:

oryginalne wzornictwo

autorstwo projektanta

ograniczona dostępność

Karafki i szklanki z barwionego szkła, wazony "asteroid" czy "radiant", a także szklane figurki w kształcie ptaków, ryb i innych zwierząt osiągają na aukcjach nawet kilka tysięcy złotych. Przykładowo: wazon asteroid projektu Jana Sylwestra Drosta na popularnym lokalnym serwisie aukcyjnym można kupić już za 3000 zł.

Serwisy obiadowe z Ćmielowa czy Wałbrzycha to dziś białe kruki. Szczególnie, jeśli pochodzą z limitowanych serii lub zostały zaprojektowane przez znanych artystów. Talerze, filiżanki czy dzbanki z wyrazistą grafiką lub geometrycznymi motywami mogą kosztować od kilkuset do 5000 zł. Do najbardziej poszukiwanych należą projekty Zbigniewa Horbowego i Danuty Duszniak.

Meble PRL. Klasyka modernizmu

Równie wartościowe są meble z danej epoki. Kultowe fotele UFO, sofa typu 345, krzesło Rajmunda Hałasa czy komody w stylu mid-century modern osiągają zawrotne ceny. Komplet czterech foteli UFO może kosztować nawet 20 000 zł! Warto również przyjrzeć się bardziej codziennym przedmiotom, jak popularne taborety czy ławy z giętego drewna. Często są doceniane za prostotę i trwałość wykonania.

Nie można zapomnieć o zabawkach i figurkach. Lalki metrowej długości, metalowe resoraki, planszówki, takie jak "Grzybobranie" osiągają obecnie ceny od 100 do 1000 zł. Szczególnie cenione są oryginalne egzemplarze z opakowaniami.

Tak samo elektronika. Radioodbiorniki Unitra, gramofony Bambino czy magnetofony Kasprzak, to dziś wyjątkowo łakome kąski dla kolekcjonerów sprzętów. Ceny? Od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy od modelu i stanu technicznego.

Wikimedia Commons Te przedmioty z PRL-u dziś osiągają kosmiczne ceny

Wartością samą w sobie stały się również monety i znaczki. Choć wiele osób uważa je za bezwartościowe, wśród nich mogą znaleźć się egzemplarze osiągające naprawdę wysokie ceny. Kolekcjonerskie monety PRL potrafią kosztować ponad 3000 zł, a znaczki - nawet 5000 zł.

Cenne są egzemplarze z błędami, wycofane z obiegu lub pochodzące z limitowanych serii. Dobrym przykładem jest moneta 1 zł wybita na krążku 50-groszówki, dostępna obecnie na platformie Allegro. W opcji "kup i zapłać" trzeba za nią zapłacić 2640 zł!

red. / polsatnews.pl