Towarzystwo psa to coś więcej niż radość dnia codziennego. Niektóre rasy w wyjątkowy sposób wspierają zdrowie seniorów, nie tylko emocjonalnie, ale także fizycznie. Ich czujność, przywiązanie i wrażliwość sprawiają, że potrafią zauważyć, kiedy coś jest nie tak.

Choć każdy pies wnosi do życia miłość, niektóre rasy wyjątkowo dobrze odnajdują się u boku osób starszych. Są oddane i potrafią wyczuć zmiany nastroju czy pogorszenie samopoczucia. Ich obecność poprawia nastrój, motywuje do ruchu, a także może obniżać poziom stresu.



Psy są też znane z wyjątkowej intuicji. Potrafią wyczuć zbliżający się spadek cukru we krwi, czy nawet symptomy zawału.

Golden retriever. Dobry charakter w złotym futrze

Średnia długość życia: 10-12 lat



Golden retriever ma przyjazne usposobienie, szybko się uczy i z łatwością odnajduje się w roli "domowego terapeuty". Zdarza się, że jako pierwszy zauważy niepokojące objawy u swojego opiekuna, dzięki intuicji i silnej więzi emocjonalnej. To rasa aktywna i inteligentna.

Dlatego choć golden może być niezwykle oddanym towarzyszem, nie jest odpowiedni dla każdego seniora. Najlepiej odnajdzie się w domu osoby starszej, która prowadzi aktywny tryb życia, lub ma wsparcie rodziny, która pomoże w zapewnieniu psu codziennego ruchu i opieki.

Labrador retriever. Troskliwy stróż zdrowia

Średnia długość życia: 10-12 lat



Labrador, podobnie jak golden, jest znany ze swojego wyjątkowego instynktu opiekuńczego i radości. W USA i Europie często szkoli się je do pracy z osobami z epilepsją, cukrzycą czy niepełnosprawnościami. Ich wyczulenie na zmiany fizjologiczne człowieka potrafi zaskakiwać.

Ale to także psy bardzo energiczne. Labrador potrzebuje codziennej aktywności fizycznej w postaci biegania, pływania czy aportowania. Bez niej staje się sfrustrowany, a nawet destrukcyjny.

To świetny pies dla seniora, który chce mieć towarzysza do spacerów. Nie nadaje się natomiast do życia kanapowego.

Cocker spaniel. Przyjaciel o wielkim sercu

Średnia długość życia: 12-15 lat



Cocker spaniel to bardzo przyjazna rasa, która wyjątkowo silnie przywiązuje się do opiekuna. Jego czułość i uważność sprawiają, że potrafi wczuć się w nastrój człowieka, a nawet wyczuwać zmiany zdrowotne. Bywa wykorzystywany jako pies terapeutyczny.

Chcesz wyjątkowej więzi ze swoim psem? Cocker spaniel to idealny wybór

Jest odrobinę spokojniejszy niż retrievery, ale nadal potrzebuje codziennego ruchu. Najlepiej sprawdzi się u seniora, który szuka zrównoważonego psa - oddanego, delikatnego i jednocześnie wystarczająco aktywnego, by wspólnie wyjść na spacer czy pobawić się w ogrodzie. Wymaga regularnej pielęgnacji uszu i sierści.

Cavalier King Charles spaniel. Obserwator i wierny towarzysz

Średnia długość życia: 12–15 lat



Cavalier to jedna z najspokojniejszych ras. Uwielbia bliskość człowieka, ale nie narzuca się. Cicho towarzyszy w codzienności swojego opiekuna. Rasa ta bywa wykorzystywana w dogoterapii, szczególnie dla osób starszych i zmagających się z depresją lub chorobami układu nerwowego.

Nie wymaga dużej dawki ruchu. Krótkie spacery, chwile zabawy i dużo czułości - to wszystko, czego potrzebuje. Nie jest też nadmiernie pobudliwy, dlatego świetnie odnajduje się w spokojnym rytmie dnia.



To rasa, która będzie idealna dla seniora, który szuka psa pogodnego, ale nieco spokojniejszego.

red. / Polsatnews.pl