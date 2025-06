Liście, pędy czy kwiaty roślin to dla ślimaków prawdziwe przysmaki. Zwierzęta te bez trudu są w stanie w krótkim czasie doprowadzić do trwałych deformacji, zahamowania rozwoju, a nawet obumarcia sadzonek. Szkodzić mogą nie tylko w trakcie żerowania, ale też pozostawiając śluz, w którym nierzadko znajdują się bakterie, wirusy czy grzyby.

Nie powinno więc zaskakiwać, że ogrodnicy prześcigają się w wymyślaniu prostych, naturalnych sposobów na odstraszenie mięczaków.

Sposób na ślimaki w ogrodzie. Przydadzą się woda i ocet

Jednym z najczęściej polecanych środków domowej roboty jest mieszanka wody z octem. Skuteczny roztwór powinien być przygotowany w proporcji 1:1. Następnie należy przelać go do butelki ze spryskiwaczem.

Płyn stosuje się bezpośrednio na szkodniki lub w miejscach, gdzie często się one pojawiają. Okres ich największej aktywności, a więc poranek lub wieczór to moment, gdy najlepiej rozpylić miksturę. Robiąc to trzeba jednak pamiętać, by celem nie były same rośliny, ponieważ kontakt z kwaśną cieczą może im zaszkodzić.

Jakie domowe składniki odpychają ślimaki? Sprawdź listę

Do kolejnej metody potrzebne będą skorupki jaj. Po zebraniu nieco większej ilości tych odpadów trzeba je wypłukać, wysuszyć i rozdrobnić. Następnie tworzy się z nich barierę, posypując wokół kwiatów, które chce się ochronić przed żerowaniem intruzów.

Skuteczność tego triku wynika z faktu, że stworzenia te unikają poruszania się po ostrych, niebezpiecznych dla ich ciał powierzchniach. Im gęstsze będzie "ogrodzenie" ze skorupek, tym skuteczniej nieproszeni goście zostaną zniechęceni do ucztowania.

Kawa odstraszy ogrodowych agresorów

Jako inny sposób wskazuje się użycie kawy. Zapach tego popularnego napoju działa odstraszająco, a ślimaki są też wrażliwe na działanie kofeiny. Cenne okazuje się skorzystanie z fusów. Mogą one funkcjonować jako przeszkoda. Posypane wokół zagrożonych kwiatów okażą się nieprzyjemnym utrudnieniem dla "napastnika".

Ponadto fusy (albo zmielone ziarna) są składnikiem oprysku. Dwie ich łyżki należy dodać do litra wody. Powstały napar przelewa się do buteleczek z rozpylaczem. Następnie spryskuje się rośliny lub miejsca, gdzie ślimaki zazwyczaj się pojawiają - radzi Interia.

Rośliny, których nie lubią ślimaki

Posiadacze ogrodów korzystają też z tego, że szkodniki nie przepadają za zapachem niektórych roślin. Dlatego nierzadko pośród grządek sadzone są również takie gatunki jak:

czosnek

cebula

lawenda

szałwia

rumianek

majeranek

Naturalne metody pozwalają uniknąć stosowania chemikaliów, które mogłyby zaszkodzić dzieciom albo zwierzętom. Miewają też cenne skutki uboczne. Kawowe resztki spulchnią glebę i dostarczą jej składników odżywczych, a skorupki jaj zapewnią ziemi wapń.

red. / Polsatnews.pl