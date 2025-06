Cudze chwalicie, swego nie znacie. To powiedzenie chyba zawsze będzie aktualne. Doświadcza tego wielu Polaków, którzy w poszukiwaniu wyjątkowych widoków i niezapomnianych wrażeń uciekają na południe Europy. Warto jednak rozejrzeć się też wokół i poznać "polską Chorwację".

Malownicza Chorwacja o godzinę drogi od Bydgoszczy. Jak powstało jezioro w Piechcinie?

Czy to możliwe? Czy wystarczy tylko godzina, aby z Bydgoszczy przenieść się nad lazurową i czystą wodę w pięknych okolicznościach przyrody? Okazuje się, że tak. Wystarczy wpisać w nawigację "kamieniołomy w Piechcinie" i dojechać na jeden z pobliskich parkingów. Najlepiej zrobić to w ciepły słoneczny dzień, gdy promienie będą efektownie załamywać się nad lustrem wody, tworząc niesamowite widoki i wyjątkowy klimat. To raj dla różnych grup turystów.

Kamieniołom w Piechcinie to wyjątkowe miejsce na mapie województwa kujawsko-pomorskiego. Znajduje się niespełna 18 kilometrów od centrum Inowrocławia i o godzinę drogi od Bydgoszczy. Jezioro w kamieniołomie powstało po zalaniu wapiennego wyrobiska. Wokół wyrastają białe wapienne składy, które świetnie kontrastują z wodą o lazurowej barwie. Nic dziwnego, że wielu osobom przypomina to scenerię znaną znad Morza Adriatyckiego w Chorwacji lub Czarnogórze.

Raj dla nurków

Złoża wapienia na terenie gminy Barcin odkryto już ponad 150 lat temu. Następnie przez wiele dekad eksploatowano je w lokalnych kopalniach. Tak zaczęła się historia jeziora w kamieniołomie w Piechcinie. Po zalaniu wyrobiska powstał akwen, który stał się prawdziwym rajem dla nurków. Spotykają się tu grupy z całej Polski, aby eksplorować zbiornik i cieszyć się przejrzystą wodą. W trakcie nurkowania można poczuć się jak w ciepłych krajach południa Europy czy też Afryki Północnej.

Zalane kopalnie cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród nurków rekreacyjnych. Kamieniołom w Piechcinie to również doskonałe miejsce na krótki wypad poza miasto. Przypadnie do gustu osobom, które uwielbiają wyjątkowe i niepowtarzalne widoki. Nie trzeba po nie wyjeżdżać do Chorwacji, w Polsce nie brakuje perełek godnych odkrycia.

Atrakcyjność tej lokalizacji docenili też producenci filmowi. Dotychczas w kamieniołomie w Piechcinie i jego okolicach kręcono sceny do takich filmów jak "Karbala" i "Disco Polo" oraz do serialu "Misja Afganistan".

