Najbardziej radosne znaki zodiaku. Kto jest największym optymistą?

Zarażają dobrą energią, emanują optymizmem i wnoszą lekkość tam, gdzie jej brakuje. Astrologia wyróżnia znaki, których obecność potrafi podnieść na duchu i przywrócić wiarę, że nawet po burzy wychodzi słońce. To właśnie oni widzą szklankę do połowy pełną.

Strzelec. Spontaniczność i optymizm

Strzelec to niekwestionowany numer jeden, jeśli chodzi o pozytywne podejście do życia. Rządzony przez Jowisza (planetę szczęścia, duchowości i ekspansji) widzi możliwości tam, gdzie inni widzą ograniczenia. To urodzony podróżnik (dosłownie i metaforycznie), który szuka sensu, śmiechu i przygód. Potrafi znaleźć jasną stronę nawet w trudnych sytuacjach.

Ma naturalną wiarę w to, że wszystko się ułoży. Nie trzyma się schematów, ceni wolność i dzieli się entuzjazmem z innymi.

Lew. Charyzma i radość

Lew kocha życie. Uwielbia błyszczeć i dzielić się swoją energią. Jest jak słońce w środku grupy, ogrzewa swoją obecnością. Potrafi docenić małe rzeczy i nadać im wyjątkową oprawę. Lubi czuć się potrzebny i doceniany, a jego pozytywne nastawienie przyciąga ludzi jak magnes.

Warto dodać, że działa z serca. Ma ogromne pokłady entuzjazmu i nie boi się okazywać radości. Chce, aby inni też czuli się dobrze, najlepiej w jego towarzystwie.

Bliźnięta. Ciekawość i lekkość

Bliźnięta potrafią rozbroić nawet najbardziej napiętą atmosferę. Ich naturalna ciekawość i potrzeba komunikacji sprawiają, że zawsze są "w ruchu" - towarzysko, ale też mentalnie. Choć bywają zmienne, ich optymizm tkwi w ich elastyczności. Potrafią dostosować się do każdej sytuacji i znaleźć w niej coś ciekawego.

Dlaczego to optymiści? Bo nie traktują życia zbyt serio. Zamiast się zamartwiać - pytają, obserwują, żartują i dzielą się tym z innymi.

Byk, Spokój i codzienna radość

Byk ma w sobie niezwykły dar cieszenia się życiem takim, jakie jest. Jego pogoda ducha wypływa z prostych przyjemności np. dobrej rozmowy, pysznego jedzenia, kontaktu z naturą. Jest cierpliwy, ciepłe i pogodne. W jego towarzystwie łatwo poczuć się bezpiecznie.

Co więcej, Byki nie dramatyzują. Mają zdrowy dystans, są wyrozumiałe i potrafią rozładować napiętą atmosferę wśród przyjaciół. To ludzie, przy których łatwo złapać oddech, nawet w trudnych chwilach.

Żywioł a pogoda ducha. Nie tylko ogień i powietrze

Znaki zodiaku przypisane żywiołom ognia i powietrza często przyciągają uwagę swoją otwartością i pasją życia. To właśnie one dodają energii, inspirują i zachęcają do działania. Warto jednak pamiętać, że również znaki wodne i ziemskie mają swój unikalny sposób na wnoszenie pozytywnej energii. Czasem bardziej dyskretny, ale równie wartościowy.

