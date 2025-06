Kefir to żywy organizm, pełen dobroczynnych bakterii, witamin, białka i minerałów. Szczególnie u osób starszych może stać się codziennym wsparciem dla zdrowia i lepszego samopoczucia.

Kefir a zdrowe jelita. Fundament odporności

Kefir zawiera żywe kultury bakterii wspierające florę jelitową. U seniorów mikrobiom jelitowy ubożeje, co zwiększa ryzyko zaparć, wzdęć czy nietolerancji pokarmowych. Regularne spożywanie tego rodzaju produktu:

poprawia trawienie

pomaga odbudować korzystne bakterie w jelitach

wzmacnia barierę ochronną przewodu pokarmowego

To z kolei przekłada się na lepsze wchłanianie składników odżywczych i mniejsze ryzyko stanów zapalnych.

Ten naturalny probiotyk dostarcza witamin z grupy B, które odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Witaminy B1, B2 i B12 wspierają koncentrację, pamięć oraz ogólną sprawność umysłową. Jelita w dobrej kondycji wspomagają produkcję neuroprzekaźników, takich jak serotonina, co wpływa korzystnie na nastrój i zdolność logicznego myślenia. Szklanka kefiru na noc może zatem działać jak naturalne wsparcie dla mózgu.

Układ odpornościowy w dobrej formie

Kefir to także źródło cynku, wapnia i witaminy D. Są to składniki niezbędne do prawidłowego działania układu immunologicznego. U seniorów, których odporność jest naturalnie osłabiona, regularne spożywanie napoju fermentowanego może zmniejszyć podatność na infekcje sezonowe. Obecne w nim probiotyki pobudzają komórki odpornościowe do działania oraz pomagają ograniczyć nadreaktywność układu immunologicznego.

pixabay Kefir wzbogaca mikrobiom

Nie ma jednej, uniwersalnej ilości kefiru, która będzie pasować każdej osobie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia. Jednak większość ekspertów zgadza się, że rozsądna ilość to około ćwierć do pół litra kefiru dziennie. W ten sposób jednocześnie wspiera się zdrowe jelita i nie obciąża organizmu.

Badanie pilotażowe (swoisty test przed głównym badaniem) opublikowane w The Turkish Journal of Gastroenterology, potwierdziło, że regularne spożywanie pół litra kefiru dziennie przez cztery tygodnie poprawiło rytm wypróżnień wśród osób z problemami trawiennymi.

Analizy opublikowane w 2020 r. w National Library of Medicine wykazały, że regularne picie kefiru przez osoby z chorobą Alzheimera poprawia pamięć i zmniejsza stany zapalne. Po 90 dniach spożycia zaobserwowano wzrost wyników testów poznawczych o 28 proc oraz spadek markerów zapalnych.

