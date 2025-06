Już za niewielką kwotę można tam spróbować lokalnej kuchni, przespacerować się średniowiecznymi uliczkami i doświadczyć tradycji, które przetrwały próbę czasu. W porównaniu do najczęściej wybieranych kierunków Rumunia pozostaje bardziej kameralna i spokojna. Trudno o lepsze warunki na wakacyjny wypoczynek niż piękne krajobrazy i upragniony spokój.

Morze, góry i historia. Rumunia w pigułce

Choć kraj bywa kojarzony głównie z legendą o Drakuli, jego oferta turystyczna jest znacznie szersza. Wybrzeże Morza Czarnego przyciąga piaszczystymi plażami i miejscowościami wypoczynkowymi takimi jak Mamaia czy Eforie Nord. W sezonie (czerwiec–sierpień) ceny noclegów zaczynają się tam od 89 RON - według danych serwisu litoralulromanesc.ro, co w przeliczeniu wynosi około 100,70 zł. Poza sezonem, we wrześniu, te same atrakcje dostępne są nawet o połowę taniej.

Posiłki w restauracjach kosztują średnio 40-60 RON (34-50 zł), choć oczywiście można znaleźć zarówno tańsze, jak i droższe propozycje, w zależności od lokalizacji i standardu. Przykładowo, w restauracji specjalizującej się w owocach morza najtańszy burger rybny kosztuje 29 RON (ok. 24 zł).

Miłośnicy gór znajdą swoje miejsce w Karpatach. Parki narodowe, takie jak Retezat, Bucegi czy Piatra Craiului, oferują bezpłatne szlaki i kontakt z nieskażoną przyrodą. Dla miłośników historii i architektury obowiązkowym punktem będzie Transylwania. Jest to region zamków, twierdz i urokliwych miast.

Ile kosztują wakacje i jak zaplanować wyjazd?

Jedną z największych zalet Rumunii są znacznie niższe ceny niż w popularnych kierunkach południa Europy. Przelot z Polski do Bukaresztu można upolować już za 100-150 zł w jedną stronę. Ceny noclegów są zróżnicowane:

hostel w większym mieście kosztuje od 80 RON (ok. 65-70 zł)

pensjonat w górach od 100 do 150 RON (ok. 90-130 zł)

apartamenty w nadmorskich miejscowościach zaczynają się od 200 RON

Na miejscu niedrogie pozostaje również wyżywienie. Dania typu fast food, takie jak ciorbă (zupa) czy mici (grillowane kiełbaski), kosztują średnio 10-20 RON (8-16 zł). Obiad w restauracji to wydatek rzędu 30–60 RON (30–50 zł). Koszty zwiedzania są niskie. Bilety wstępu do muzeów czy zabytków zaczynają się od 10 RON, a wiele atrakcji przyrodniczych jest bezpłatnych.

Najlepszym czasem na wyjazd są miesiące przejściowe: maj, czerwiec, wrzesień i październik. Pogoda wciąż sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a liczba turystów jest znacznie mniejsza niż w szczycie sezonu. To przekłada się na komfort podróży, a także na niższe ceny.

red. / polsatnews.pl