Inteligentne i lojalne. Psy, które idealnie odnajdą się u boku aktywnych seniorów

Nie każdy pies odnajdzie się w spokojnym, kanapowym życiu. Wiele ras potrzebuje codziennego ruchu, kontaktu z człowiekiem i wspólnych zajęć. Seniorzy, którzy szukają mądrego towarzysza, powinni przemyśleć wybór poniższych ras. W tym zestawieniu znalazły się psy lojalne, inteligentne, a także chętne do współpracy.

Pudel. Mądry, towarzyski i posłuszny

Pudle to psy o niezwykłej inteligencji i dużej wrażliwości na emocje człowieka. Doskonale się uczą, są posłuszne i lojalne. Trzeba jednak powiedzieć wprost: są też wyjątkowo aktywne. Wymagają codziennego ruchu, zadań umysłowych oraz zaangażowania opiekuna.



Dla starszych osób, które są sprawne fizycznie i lubią aktywne spacery lub zabawy z psem, pudel może być wspaniałym kompanem - zarówno w mieszkaniu, jak i domu z ogrodem. Dodatkowym atutem jest sierść o strukturze włosa, która nie linieje i może być lepiej tolerowana przez alergików.

Labrador retriever. Empatyczny i pomocny

Labrador to rasa o ogromnym sercu. Uwielbia ludzi, łatwo się uczy i jest jednym z najczęściej szkolonych psów terapeutycznych oraz przewodników. To pies, który potrzebuje kontaktu z człowiekiem, samotność znosi bardzo źle.



Nie jest to jednak rasa dla każdego. Labrador wymaga regularnych spacerów, wyzwań umysłowych i dobrze zbilansowanej diety (ma skłonność do nadwagi). Dobrze odnajdzie się u boku seniora z większym doświadczeniem.

Papillon. Sprytny, czuły i bystry

Ten niewielki pies w typie spaniela zaskakuje sprytem i radością życia. Jest czujny, bystry i bardzo przywiązany do opiekuna. Papillon lubi być w centrum uwagi, chętnie się uczy i potrafi nawiązywać silną więź z człowiekiem.

ZOBACZ: Te psy żyją najdłużej. Idealny wybór dla seniorów, którzy chcą przyjaciela na lata



Świetnie sprawdza się w mniejszych mieszkaniach, również u osób, które nie są w stanie codziennie wychodzić na dalekie spacery. Ważne jednak, by zapewnić mu zabawy umysłowe i kontakt z ludźmi.

Sznaucer średni. Uważny i mądry

Sznaucery średnie łączą wysoką inteligencję z opanowanym temperamentem. Są czujne, bardzo oddane i chętne do nauki. Nie są nadmiernie pobudliwe, ale potrzebują codziennych spacerów czy wyzwań umysłowych.



Dobrze znoszącym zarówno miejskie życie, jak i bardziej wiejski rytm. Wymagają jednak konsekwentnego prowadzenia. Nie obojętna pozostaje im również bliska relacja z opiekunem.

Corgi pembroke. Inteligentny i czujny

Corgi to pies pasterski, który mimo niskiego wzrostu ma bardzo silny charakter i duży temperament. Jest oddany, inteligentny i przywiązany do swojego człowieka. Choć jego krótkie łapy mogą sugerować spokój, jednak to rasa, która wymaga codziennej aktywności.

ZOBACZ: Dlaczego psy liżą ludzi po twarzy? Powodów jest kilka



Dla osób, które lubią spacery i chcą mieć psa z charakterem, corgi może być świetnym wyborem. Trzeba jednak pamiętać, że jest to pies wymagający konsekwencji w wychowaniu! Lubi rządzić, nie zawsze jest uległy wobec innych psów.

red. / Polsatnews.pl