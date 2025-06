Z wiekiem organizm staje się bardziej wrażliwy na niedobory witamin, zaburzenia trawienia i stany zapalne. Właśnie dlatego coraz częściej ludzie sięgają po naturalne środki wspierające zdrowie, w tym te dobrze znane z tradycyjnej kuchni.

Źródło cennych składników

Sok powstający podczas fermentacji kiszonej kapusty to znacznie więcej niż uboczny produkt domowych przetworów. Ten kwaśny napój kryje w sobie kompleks witamin, takich jak: C, E, K oraz witaminy z grupy B.

Oprócz tego zawiera potas, cynk, wapń czy sód. Dzięki temu korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, przemianę materii i utrzymanie równowagi elektrolitowej. Co więcej, reguluje poziom cukru i cholesterolu.



Obecność przeciwutleniaczy oraz naturalnych probiotyków sprawia, że picie soku może wspomagać trawienie, łagodzić stany zapalne i wzmacniać barierę jelitową. W końcu znajdują się w nim m.in. polifenole, izotiocyjaniany, a także pożyteczne bakterie (Leuconostoc, Pediococcus i Lactobacillus).



Warto dodać, że naturalny napój z kiszonej kapusty jest niskokaloryczny. Na 100 ml ma tylko 20-30 kcal.

Nie tylko probiotyk. Osoby z IBS mogą odczuć ulgę

Według wyników badań z 2018 roku opublikowanego w czasopiśmie Food & Function (autorstwa: Sandberg Nielsen E.S. i in.), regularne spożywanie kiszonej kapusty (zarówno pasteryzowanej, jak i niepasteryzowanej) przynosiło osobom z zespołem jelita drażliwego zauważalną poprawę objawów. Szczególnie korzystne efekty zaobserwowano w grupie spożywającej niepasteryzowaną wersję.

To istotne zwłaszcza dla osób starszych, które często zmagają się z zaburzeniami trawienia lub zaparciami. Sok z kapusty to tani sposób na uzupełnienie codziennej diety w substancje wspierające zdrowie.

Przeciwwskazania do spożywania soku z kapusty

Mimo wielu zalet, sok z kiszonej kapusty nie będzie odpowiednim wyborem dla wszystkich. Ze względu na wysoką zawartość sodu, powinny z niego zrezygnować osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym, chorobami nerek oraz wymagające diety niskosodowej.



Nie jest również zalecany tuż po przebytych infekcjach jelit. Jego działanie może wówczas nasilać dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Jak bezpiecznie pić sok z kiszonej kapusty?

Najlepiej pić sok rano, na czczo lub między posiłkami, ok. 1-2 łyżek dziennie. Dla poprawy smaku można go dodać do warzywnego koktajlu.

Najbardziej wartościowy jest sok z niepasteryzowanej kiszonki bez dodatku octu i konserwantów - domowy lub zakupiony w sklepach ze zdrową żywnością, z oznaczeniem "naturalna fermentacja".



Po otwarciu należy przechowywać sok w lodówce i spożyć w ciągu 3-5 dni, aby zachować właściwości probiotyczne.

