Bakteria Porphyromonas gingivalis odpowiedzialna za zapalenie przyzębia, może przedostać się do krwiobiegu i dotrzeć do lewego przedsionka serca, gdzie jej obecność wywołuje procesy zapalne i prowadzi do powstawania blizn. To odkrycie stawia profilaktykę jamy ustnej w nowym świetle, jako element potencjalnie chroniący nie tylko zęby, ale też serce.

Bakterie z jamy ustnej powiązane z arytmią

Eksperymenty prowadzone na modelu myszy wykazały, że długotrwałe narażenie na działanie bakterii P. gingivalis powodowało sześciokrotny wzrost występowania arytmii w porównaniu z grupą kontrolną. Już po 12 tygodniach obserwowano istotne zmiany w tkance przedsionkowej serca. Po 18 tygodniach powierzchnia blizn była wyraźnie większa u zakażonych myszy (21,9 proc.) niż u zdrowych (16,3 proc.).

Co ważne, obecność tej bakterii potwierdzono również w przedsionkach serca u pacjentów z migotaniem przedsionków i zaawansowanym zapaleniem przyzębia.

Zapalna reakcja ogólnoustrojowa

Obecność bakterii w sercu nie jest jedynym mechanizmem zagrożenia. Infekcje dziąseł uruchamiają reakcję układu odpornościowego, który uwalnia mediatory stanu zapalnego. Te chemiczne sygnały krążą we krwi, wpływając na inne narządy i mogąc przyczyniać się do ich uszkodzenia.

W przypadku P. gingivalis zaobserwowano również zdolność do unikania mechanizmów obronnych organizmu. Bakterie potrafią wnikać do komórek i ukrywać się przed działaniem układu immunologicznego.

Higiena jamy ustnej jako tarcza ochronna dla serca

Związek między chorobami przyzębia a schorzeniami serca może nie mieć charakteru bezpośredniego, jednak dane wskazują na jedno: bakterie obecne w jamie ustnej potrafią przemieszczać się i wywoływać szkody także poza jej obrębem.

Regularne szczotkowanie zębów, nitkowanie oraz systematyczne wizyty u stomatologa zmniejszają ryzyko przenikania P. gingivalis do serca. Działania profilaktyczne w zakresie higieny jamy ustnej to inwestycja w zdrowy uśmiech, ale przede wszystkim w kondycję układu sercowo-naczyniowego.

Potrzeba współpracy pomiędzy lekarzami

Zespół badawczy z Hiroszimy pod kierownictwem dr. Shunsuke Miyauchiego podkreśla, że zwalczanie migotania przedsionków może wymagać interdyscyplinarnego podejścia.

Wskazana jest ścisła współpraca lekarzy i dentystów, szczególnie w opiece nad osobami starszymi, u których choroby przyzębia i układu sercowego występują częściej. W prefekturze Hiroszima powstaje już zintegrowany system opieki kardiologiczno-stomatologicznej, a jego twórcy wyrażają nadzieję, że podobne rozwiązania zostaną wdrożone w innych regionach.

