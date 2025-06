Tyle jajek można zjeść w ciągu dnia. Seniorzy powinni mieć się na baczności

Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), przeciętny Polak spożywa około trzech sztuk tygodniowo. Dla porównania - Duńczycy sięgają po nie częściej, konsumując ponad 4,5 jajka tygodniowo. Popularność tego produktu może być związana z różnym podejściem do kontrowersji wokół zawartości cholesterolu w żółtku.

Ile jaj można jeść dziennie? Oto zalecenia

Badania naukowe dotyczące wpływu jajek na zdrowie przynoszą rozbieżne wnioski. W czasopiśmie "JAMA" opublikowano analizę naukowców z chicagowskiej Feinberg School of Medicine, obejmującą dane niemal 30 tys. osób. Wynika z niej, że spożycie dodatkowej połowy jajka dziennie może zwiększać ryzyko zgonu o 8 proc.

Z drugiej strony specjaliści z Pekińskiego Uniwersytetu Medycznego zamieścili w magazynie "Heart" rezultaty swoich prac, opartych o kwestionariusze pół miliona Chińczyków. Wniosek był następujący: codzienne spożywanie jednego jajka wiązało się z 11-procentowym spadkiem ryzyka chorób serca i 18-procentowym zmniejszeniem ryzyka zgonu z ich powodu.

Zalecenia dotyczące tego, jak często można sięgać po jajka, mocno się różnią. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dawniej mówiono o 2-3 sztukach na siedem dni, ale dziś taka rekomendacja już nie obowiązuje. Doktor Howard LeWine ocenił natomiast w serwisie internetowym uczelni Harvard, że zdrowa osoba może jeść do siedmiu jaj tygodniowo. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuszcza nawet 10 sztuk tygodniowo.

Jajka dla seniorów. Konieczny zdrowy rozsądek

Choć jedno jajko dziennie uznawane jest za bezpieczną porcję, osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność. Wraz z wiekiem pogarsza się metabolizm tłuszczów i cholesterolu. W tej grupie wiekowej częściej występują też schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. Dlatego najlepiej skonsultować dietę z lekarzem lub dietetykiem.

Nie bez znaczenia pozostaje również sposób przygotowania. Gotowane jajka (na twardo czy na miękko) będą znacznie zdrowszym wyborem niż te smażone z dużą ilością tłuszczu czy podawane z majonezem.

Właściwie spożywane jaja mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. Dostarczają pełnowartościowego białka oraz witamin: A, B12, D i K. Zawarta w nich cholina wspiera pracę mózgu, a luteina i zeaksantyna pozytywnie wpływają na wzrok. Jajka są sycące, a przy tym stosunkowo lekkostrawne, co czyni je cennym elementem diety seniorów.

NCEŻ również podkreśla, że jedno jajo dziennie to rozsądna ilość. Zaleca jednocześnie, by ograniczać spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz roślinnych. To pozwala zmniejszyć ogólną podaż cholesterolu w diecie.

