Seniorów omijają te zniżki i ulgi. Nie wiedzą, że wystarczy jeden dokument

Emeryci szukają sposobów na oszczędności. Okazuje się, że nie trzeba rezygnować z podstawowych usług ani leków. Wystarczy sięgnąć po legitymację emeryta-rencisty, która uprawnia do szeregu zniżek i ulg w całej Polsce. Mimo to wielu seniorów wciąż z niej nie korzysta, często z powodu braku informacji lub niejasnych procedur.

Pixabay Legitymacja emeryta-rencisty - jakie zniżki otrzymuje dzięki niej senior?

Co daje legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza statusu emeryta lub rencisty. Ale rola tego dokumentu nie ogranicza się wyłącznie do tego. To także formalna przepustka do wielu benefitów:

zniżki w aptekach - wiele sieci oferuje specjalne rabaty dla seniorów po okazaniu legitymacji

ulgi w teatrach, muzeach i kinach - emeryci często mogą kupować bilety nawet o połowę taniej

preferencyjne warunki w instytucjach sportowych - baseny, siłownie i domy kultury oferują tańsze wejściówki

tabaty komercyjne - niektóre sklepy, np. z elektroniką czy odzieżą, prowadzą programy zniżek dla seniorów



ZOBACZ: Dlaczego sanatoria nagle pustoszeją? Powód zazwyczaj jest jeden

Legitymacja emeryta-rencisty pozwala również na łatwiejszy dostęp do usług społecznych finansowanych przez samorządy, jak np. dofinansowane turnusy zdrowotne.

Darmowe leki i tańsze podróże

Wielu seniorów nie wie, że legitymacja emeryta-rencisty może zapewnić także łatwy dostęp do leków za 0 zł. Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, osoby powyżej 65. roku życia od 1 września 2023 roku mają prawo do darmowych leków z tzw. "listy S" – wystarczy, że lekarz oznaczy receptę odpowiednim kodem.

ZOBACZ: Zapomniany przepis wraca do łask. To najlepszy czas, aby przygotować na odporność

Równie ważne są ulgi na przejazdy:

komunikacja miejska - zniżki dla seniorów w niemal wszystkich miastach w Polsce, w niektórych nawet do 100 proc.

PKP i przewozy autobusowe - jak podaje portal PKP Intercity, emeryci i renciści mogą liczyć na zniżki do 37 proc. na bilety krajowe

abonament RTV - osoby po 60. roku życia z emeryturą poniżej połowy średniego wynagrodzenia są całkowicie zwolnione z opłat

Jak zdobyć legitymację?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje legitymację automatycznie po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jeśli ktoś jej nie otrzymał lub zgubił dokument, może złożyć wniosek o duplikat - osobiście w placówce, listownie lub przez platformę PUE ZUS.

ZOBACZ: Lekarz bagatelizuje objawy? Sprawdź co zrobić, by nie zostać bez pomocy

Od 2023 roku możliwe jest również pobranie mLegitymacji emeryta-rencisty, która działa w aplikacji mObywatel. Jak podaje ZUS na swojej stronie, cyfrowa wersja dokumentu jest równie ważna jak fizyczna.

Dlaczego wielu seniorów nie korzysta z przysługujących im ulg?

Brak wiedzy, cyfrowe wykluczenie, a także niska skuteczność kampanii informacyjnych sprawiają, że tysiące emerytów nie wie, co im przysługuje. Niektóre urzędy nie informują wystarczająco o możliwości uzyskania legitymacji, a sami seniorzy nie zawsze mają siłę lub możliwość, by szukać informacji samodzielnie.

red. / polsatnews.pl