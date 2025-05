Każdego ranka miliony ludzi, zanim jeszcze wstaną z łóżka, naciskają przycisk drzemki w telefonie. Choć może to wydawać się nieszkodliwym nawykiem, naukowcy nie mają wątpliwości - to zła decyzja dla mózgu i organizmu. Nowe badanie potwierdza, że ponad połowa użytkowników aplikacji śledzących sen regularnie korzysta z drzemki, co może mieć poważne skutki dla zdrowia i codziennego funkcjonowania.