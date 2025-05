Czy filiżanka herbaty i kostka gorzkiej czekolady mogą mieć coś wspólnego z leczeniem nadciśnienia? Coraz więcej wskazuje na to, że tak. Najnowsze analizy przeprowadzone przez naukowców z University of Surrey pokazują, że niektóre naturalne związki zawarte w popularnych produktach spożywczych mogą korzystnie wpływać na układ krążenia.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie "European Journal of Preventive Cardiology" sugerują, że regularne spożywanie flawan-3-oli (substancji obecnych m.in. w herbacie, kakao czy owocach) może obniżać ciśnienie tętnicze, a także poprawiać stan naczyń krwionośnych. Efekt ten był szczególnie widoczny u osób z nadciśnieniem i bywał porównywalny z działaniem niektórych leków.

Naturalne wsparcie dla serca

Flawan-3-ole to związki zaliczane do grupy flawonoidów, które występują w wielu roślinnych produktach spożywczych. Bogatym źródłem są m.in. kakao, zielona i czarna herbata, jabłka oraz czerwone i fioletowe winogrona. W badaniu przeanalizowano dane z 145 niezależnych prób klinicznych z udziałem osób dorosłych, co czyni je jednym z najbardziej kompleksowych przeglądów dostępnych do tej pory.

Odkrycia wykazały, że regularne wprowadzenie tych związków do diety może prowadzić do zauważalnego obniżenia ciśnienia tętniczego, szczególnie skurczowego, które stanowi istotny wskaźnik zdrowia układu krążenia. W wielu przypadkach efekt był wyraźniejszy u osób z nadciśnieniem niż u tych z prawidłowym ciśnieniem, co sugeruje, że flawan-3-ole mogą być szczególnie skuteczne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia tego schorzenia.

Najwięcej flawan-3-oli zawierają naturalne produkty:

zielona herbata (100-200 mg na filiżankę)

gorzka czekolada, o zawartości kakao powyżej 70 proc. (do 600 mg na 10 g)

kakao w proszku (szczególnie niealkalizowane)

Mleczna i biała czekolada nie są ich dobrym źródłem. Ta druga nie zawiera ich wcale. Im mniej przetworzony produkty, tym więcej dobroczynnych składników zachowuje.

Korzyści wykraczające poza ciśnienie krwi

Działanie flawan-3-oli nie ogranicza się jedynie do regulacji ciśnienia. Uczestnicy badań doświadczyli również poprawy funkcji śródbłonka – cienkiej warstwy komórek wyściełającej naczynia krwionośne. Od jej kondycji zależą m.in.:

elastyczność tętnic

zdolność do rozszerzania się

reagowanie na zmiany przepływu krwi.

Poprawa ta była widoczna także u osób, u których nie odnotowano zmian w poziomie ciśnienia. To sugeruje szerokie spektrum prozdrowotnych efektów.

Smaczne wsparcie dla układu krążenia

Profesor Christian Heiss z University of Surrey, specjalista w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej i główny autor badania, podkreśla, że choć flawan-3-ole nie zastępują leków na nadciśnienie, mogą stanowić wartościowe uzupełnienie diety. Zwraca uwagę, że sięganie po produkty takie jak herbata, jabłka czy gorzka czekolada może być prostym, przyjemnym i jednocześnie smacznym sposobem wspierania pracy serca.

