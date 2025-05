Ta roślina była stosowana w medycynie ludowej od wieków. Stanowi źródło licznych korzyści zdrowotnych, co potwierdzają zarówno przekazy ludowe, jak i współczesne badania naukowe. Czarny bez może być bazą domowych soków wspierających odporność.

Już u starożytnych czarny bez cieszył się renomą leczniczej rośliny. Dawni Grecy widzieli w nim środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Także na polskich ziemiach wyjątkowo go ceniono, od dawna nadając mu wręcz magiczne znaczenie. Bez stosowany był na kaszel i gojenie ran. Uważano nawet, że przegania złe moce. Z jego kwiatów sporządzano napary, okłady i syropy. Po wiekach okazało się, że słusznie. Można w nich znaleźć substancje o udokumentowanym biologicznym znaczeniu.

Kwiaty czarnego bzu. Skarbnica cennych składników

Syrop z kwiatów czarnego bzu wspiera odporność dzięki zawartości flawonoidów, takich jak kwercetyna i rutyna. Związki te wykazują silne działanie antyoksydacyjne, chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i przedłużają ich żywotność.

Obecne w kwiatach czarnego bzu kwas chlorogenowy i naryngenina mają właściwości przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Z kolei linalol, odpowiedzialny za zapach, działa uspokajająco i rozkurczowo. W efekcie syrop łagodzi kaszel, wspomaga regenerację gardła i pomaga w walce z infekcjami.

Właściwości zdrowotne tej rośliny zostały potwierdzone w badaniu opublikowanym na łamach magazynu "Biomolecules". Naukowcy z portugalskiego University of Minho szczegółowo przeanalizowali skład i możliwości ekstraktu z tych części rośliny. Zidentyfikowano w nim ponad 40 bioaktywnych substancji, które redukowały zagrożenie nowotworami (zwłaszcza skutecznie reagowały na komórki raka jelita grubego) i walczyły z bakteriami (np. gronkowcami).

Szczególnie na tym polu odznaczał się preparat przygotowany w temperaturze 90 st. Zawierał najwięcej związków fenolowych i silniejsze przeciwutleniające właściwości.

Syrop z kwiatów czarnego bzu. Oto prosty przepis

Wnioski te sugerują, że naturalne przetwory mogą mieć wszechstronne działanie prozdrowotne. Samodzielne sporządzenie pełnego zalet syropu nie jest trudne. Należy przygotować:

około 50 baldachów świeżych kwiatów czarnego bzu

litr wody i kilogram cukru

dwie-trzy cytryny

Zaleca się zbieranie kwiatów w słoneczny dzień, z dala od źródeł zanieczyszczeń np. ruchliwych dróg. Nie powinno się ich płukać, ewentualne owady można usunąć przez delikatne otrzepanie. Kwiaty należy umieścić w garnku z zagotowaną wodą, dodać pokrojone cytryny, przykryć gazą i odstawić na co najmniej kilkanaście godzin, a maksymalnie na kilka dni.

Następnie napar trzeba przecedzić, dodać cukier i gotować przez kilka minut. Gotowy syrop przelewa się do wyparzonych butelek lub słoików. Można go spożywać łyżeczką, rozcieńczać z wodą lub dodawać do herbaty.

