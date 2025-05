Choroby reumatyczne często kojarzą się z wiekiem. Utożsamianie ich wyłącznie z seniorami jest jednak błędem, który może mieć poważne konsekwencje. Specjaliści podkreślają, że reumatyzm dotyka także młodych dorosłych i dzieci. Wiele osób bagatelizuje objawy lub nie zdaje sobie sprawy z ich znaczenia, co sprzyja rozwojowi choroby.

Reumatyzm nie jest jedną, konkretną jednostką chorobową. Termin ten dotyczy niemal 200 schorzeń atakujących układ ruchu. Zmiany dotyczą stawów, kości oraz mięśni. Panuje przekonanie, że cierpią na nie głównie osoby starsze, tymczasem chorują także młodzi. Szacuje się, że problemy reumatyczne dotyczą około 10 mln Polaków.

Reumatyzm. Choroba, która długo pozostaje niezauważona

Jednym z problemów związanych z chorobami reumatycznymi jest ich łagodny początek. Objawy bywają mało wyraziste, mimo że często powracają. Łatwo je zlekceważyć, tłumacząc stresem, zmęczeniem lub brakiem ruchu. Wizyta u specjalisty zostaje odłożona, co opóźnia postawienie właściwej diagnozy. Niekiedy dzieje się to dopiero po kilku latach od pojawienia się pierwszych oznak. W tym czasie może dojść do poważnych uszkodzeń tkanek.

Wśród często rozpoznawanych schorzeń jest między innymi młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), występujące u dzieci i nastolatków. Inne przykłady to artroza oraz toczeń rumieniowaty układowy. Często diagnozowane jest także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), będące chorobą autoimmunologiczną. Dotyka ono nieraz osoby przed 40. rokiem życia.

Według danych WHO cierpi na nie 18 milionów ludzi na świecie, z czego 70 proc. to kobiety. Choć schorzenie nie jest uleczalne, odpowiednie leczenie we wczesnym etapie pozwala na prowadzenie możliwie normalnego życia i może zapobiec inwalidztwu.

Warto zwrócić uwagę na objawy, które powinny skłonić do konsultacji z lekarzem. Należą do nich:

codzienna poranna sztywność stawów

ból i obrzęk , które nie są wynikiem odniesionej kontuzji, widoczne zaczerwienienia

złe samopoczucie, brak energii, przewlekłe zmęczenie

pojawienie się gorączki, bezsenności, braku apetytu

kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności

Terapia, dieta i aktywność

Rozpoznanie reumatyzmu nie oznacza wyroku. Obecnie dostępne są skuteczne terapie, leki oraz metody rehabilitacji. Dzięki nim możliwe jest spowolnienie przebiegu choroby i złagodzenie jej objawów, co pozwala na zachowanie aktywności i samodzielności.

W leczeniu wspomaga także styl życia, zwłaszcza odpowiednia dieta. Powinna ona opierać się na warzywach i owocach. W przypadku RZS, jak wskazuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, warto sięgać po sałatę, buraki, borówki czy winogrona. Zaleca się ograniczenie spożycia pomidorów, ziemniaków i jabłek. Korzystne będą także chude mięso, produkty pełnoziarniste, ryby i owoce morza. Istotne znaczenie mają pokarmy bogate w witaminę D i kwasy omega-3.

Uzupełnieniem diety powinna być dostosowana aktywność fizyczna np. regularne spacery i łagodne ćwiczenia.

