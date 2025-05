Co daje sok z aronii? Naturalne wsparcie dla zdrowia seniora

Bogactwo polifenoli, witamin i składników mineralnych sprawia, że sok z aronii wspiera krążenie i może łagodzić skutki przewlekłych chorób. Pity regularnie, może stanowić cenne uzupełnienie zrównoważonej diety.

Dlaczego aronia jest tak wyjątkowa?

Czarne owoce aronii zawierają antocyjany, procyjanidyny, kwercetynę i kwas chlorogenowy - to związki o silnym działaniu przeciwutleniającym. Jak pokazują badania opublikowane w czasopiśmie "Molecules" (2022), aronia może wspierać zdrowie serca, działać ochronnie na komórki i mieć wpływ na układ odpornościowy.

Warto dodać, że owoce tej rośliny są badane także pod kątem działania przeciwnowotworowego. W jednym z badań, ekstrakt z aronii działał silnie na komórki raka jelita grubego, ale jednocześnie nie uszkadzał zdrowych komórek jelita.

ZOBACZ: Bez tej witaminy pamięć szwankuje. Niedobór powoduje zmiany w mózgu

Czy sok z aronii naprawdę działa? W badaniach klinicznych, w których uczestnicy przez kilka tygodni pili codziennie sok z aronii, zauważono wzrost poziomu przeciwutleniaczy we krwi. To może oznaczać lepszą ochronę komórek przed uszkodzeniami.

Inne analizy potwierdziły także korzystny wpływ soku z aronii na gospodarkę lipidową - obniżenie poziomu "złego" cholesterolu (LDL) i trójglicerydów oraz wzrost "dobrego" cholesterolu (HDL).

Aronia to naturalne źródło witamin

Aronia dostarcza organizmowi też wielu cennych składników odżywczych. Zawiera witaminy A, C, E, a także witaminy z grupy B oraz minerały takie jak żelazo, selen, cynk, magnez i potas. Te składniki wspierają odporność, kondycję naczyń krwionośnych i funkcjonowanie układu nerwowego.

Choć sok z aronii uchodzi za wartościowy element diety, nie każdemu posłuży. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z problemami naczyniowymi (żylaki czy zakrzepowe zapalenie żył), a także pacjenci z chorobą wieńcową. Nie zaleca się go również przy niskim ciśnieniu tętniczym, ponieważ może je dodatkowo obniżać.

Osoby cierpiące na chorobę wrzodową lub mające wrażliwy żołądek mogą odczuwać nasilenie objawów po spożyciu aronii. Zwłaszcza w formie skoncentrowanego soku. Ostrożność powinny zachować również osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chorób przewlekłych warto skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem soku z aronii do codziennej diety.

Jak pić sok z aronii?

Sok z aronii ma intensywny, cierpki smak, dlatego wiele osób rozcieńcza go z wodą, dodaje do herbaty lub miesza z innym napojem. Zalecana dzienna porcja to zazwyczaj ok. 30-50 ml czystego syropu, najlepiej wypijanego w jednej lub dwóch dawkach.

Gotowy sok można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach i niektórych supermarketach. Warto wybierać produkty 100% bez dodatku cukru, tłoczone bezpośrednio z owoców - oznaczone symbolem NFC.

ZOBACZ: To wtedy serce seniora może się nagle zatrzymać. Da się temu zapobiec

Można go też przygotować samodzielnie, ze świeżych lub wcześniej zamrożonych owoców. Wystarczy wycisnąć sok przy użyciu wolnoobrotowej wyciskarki lub sokownika. Zamrażanie przed obróbką pomaga złagodzić naturalną cierpkość owoców. Po otwarciu butelkę z sokiem należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu kilku dni.

red. / polsatnews.pl