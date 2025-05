Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w jadłospisach Polek i Polaków. Cenione są za smak i zdrowotne właściwości, a do tego są dostępne w sklepach przez cały rok. Warto jednak przed zakupem upewnić się, że wybrany egzemplarz jest w dobrym stanie. Jak to zrobić?