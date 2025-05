Bez tej witaminy pamięć szwankuje. Niedobór powoduje zmiany w mózgu 

Wiedza o pozytywnych właściwościach witamin C czy D jest dość powszechna. Nieco w cieniu tych cennych dla zdrowia składników odżywczych znajduje się witamina K. Tymczasem rolę, jaką odgrywa w organizmie, trudno przecenić. Ten związek nie tylko dobrze służy krwi. Nowe badania jasno pokazują, jak wiele znaczy dla możliwości mózgu.

Z wiekiem funkcje poznawcze człowieka zaczynają się stopniowo pogarszać. Pojawiają się problemy z koncentracją, przyswajaniem wiedzy i pamięcią. Jak się okazuje, może mieć na to wpływ niedostateczne przyjmowanie witaminy K.

Witamina K. Kluczowa dla pamięci

Badania na myszach sugerują, że to właśnie witamina K może odgrywać dużą rolę w utrzymywaniu sprawności intelektualnej na należytym poziomie.

Badacze z amerykańskiego Tufts University sprawdzali, jak dieta uboga w ten składnik wpływa na organizm zwierząt. Taki jadłospis podawano gryzoniom przez pół roku, następnie poddawano je testom sprawdzającym pamięć i zdolność uczenia się.

W magazynie "The Journal of Nutrition" ogłoszono wyniki, były one jednoznaczne: pojawiły się trudności z rozpoznawaniem przedmiotów i gorsze rezultaty w testach przestrzennych. Badacze zaobserwowali inne niepokojące rezultaty:

wystąpienie u grupy badawczej i kontrolnej różnic dotyczących hipokampu, czyli struktury mózgu odpowiedzialnej m.in. za zapamiętywanie i orientację w przestrzeni. Dochodziło tam do zmniejszonego poziomu wytwarzania nowych funkcjonalnych neuronów

stan zapalny w mózgu

Choć eksperci przyznają, że konieczne są podobne badania na ludziach, już efekty prac na myszach wskazują, jak dobroczynnym dla człowieka związkiem może być witamina K.

Kiszonki i zielone warzywa. Świetne dla ciała i umysłu

Kiszonki i zielone warzywa mają mnóstwo witaminy K poprawiającej funkcje umysłu, ale nie tylko. Za najbardziej znaną funkcję tego składnika odżywczego uchodzi bowiem jego wpływ na proces krzepnięcia krwi. Jest on niezbędny, aby uruchomiły się białka zatrzymujące krwawienie. Stąd niezapewnienie sobie odpowiednich dawek przekłada się na podatność na pojawianie się siniaków i krwotoków. Dość powiedzieć, że właśnie po to noworodki chwilę po przyjściu na świat otrzymują 1 mg omawianej substancji.

Na tym lista oferowanych korzyści się nie kończy. W połączeniu z witaminą D, witamina K wpływa na mineralizację kości. Dzięki temu spada ryzyko wystąpienia osteoporozy. Kolejny plus to działanie przeciwzapalne i wzmocnienie układu autoimmunologicznego. Zyskuje też skóra, bo szybciej i łatwiej się regeneruje.

Aby zapewnić właściwy poziom związku, warto zrobić to poprzez odpowiedni jadłospis. Odmiana K1 - cenniejsza dla krwi i skóry - występuje głównie w zielonych warzywach liściastych, na przykład szpinaku i jarmużu, a ponadto w brokułach i szparagach.

Z kolei K2, odgrywająca większą rolę w działaniu mózgu i kości, zawarta jest w mięsie drobiowym, nabiale, długo dojrzewających serach i kiszonkach. Niedobory należy skonsultować z lekarzem, który może zalecić suplementację.

