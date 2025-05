To warzywo może wspomóc pracę mózgu. Seniorzy nie powinni go pomijać

Kalafior to warzywo znane w Polsce od wieków. Tego kuzyna kapusty i brokułu ceni się powszechnie za delikatny smak. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z bogactwa składników odżywczych, jakie oferuje ta roślina. Co istotne, przekładają się one na korzyści nie tylko dla serca czy sylwetki, ale całego organizmu - również mózgu.

Kalafior. Idealny dla kondycji umysłowej seniora

Nie do przecenienia jest działanie choliny. Związek ten odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Wspiera tworzenie neuroprzekaźników, korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację. Z tego względu jest szczególnie ważny dla seniorów, u których z wiekiem dochodzi do naturalnego spowolnienia procesów poznawczych.

Pixabay Kalafior. Posiada wiele witamin i poprawia kondycję umysłową

Średni kalafior (ok. 500-600 gramów) zawiera 150-180 mg choliny, co stanowi około jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na ten składnik.

Jej znaczenie dla organizmu potwierdzają badania naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Eksperyment przeprowadzony na myszach, którym przez dziewięć miesięcy podawano dietę pozbawioną tej substancji, wykazał, że gryzonie podatne na chorobę Alzheimera silniej rozwijały jej objawy - poinformowano w czasopiśmie "Aging Cell".

Również u zdrowych osobników stwierdzono oznaki zaniku pamięci i otępienia. Sugeruje to, że cholina odgrywa znaczną rolę w utrzymywaniu funkcji poznawczych. Wykazano także jej korzystne działanie na wątrobę, m.in. w zakresie zapobiegania odkładaniu się cholesterolu.

Przysmak cenny dla starszych. Zawiera wiele witamin

To jednak nie koniec zalet kalafiora. Zawiera on spore ilości witaminy C, wspierającej odporność i będącej silnym przeciwutleniaczem. Obecna jest również witamina K, cenna dla kości i układu krwionośnego. Silnym antyoksydantem jest także sulforafan.

Błonnik natomiast wspomaga pracę układu trawiennego i korzystnie wpływa na florę bakteryjną jelit. Wszystko to sprawia, że kalafior wspiera organizm na wielu poziomach - od metabolizmu po ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Warto także wspomnieć o kulinarnych zaletach kalafiora. To doskonały składnik lekkiej, niskokalorycznej diety. Na 100 gramów zawiera zaledwie około 25 kalorii. Z tego względu chętnie wybierany jest przez osoby z nadwagą oraz chorujące na cukrzycę.

Warzywo to jest dostępne przez niemal cały rok, a jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Doskonale komponuje się zarówno z tradycyjną kuchnią polską, jak i nowoczesnymi daniami roślinnymi. Za rozsądną cenę otrzymuje się bogaty w witaminy produkt, który można gotować, piec, smażyć, a nawet miksować na zupę krem.

Często wykorzystywany jest też jako zamiennik ryżu lub spód do pizzy. Nic dziwnego, że specjaliści nierzadko określają go mianem "superjedzenia".

