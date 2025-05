Lekarz bagatelizuje objawy? Sprawdź co zrobić, by nie zostać bez pomocy

Raporty Biura Rzecznika Praw Pacjenta za ostatnie lata wskazują, że liczba skarg oscyluje wokół kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Jednak od 2023 roku zaczęło napływać ich znacznie więcej, co najprawdopodobniej wynika ze wzrostu świadomości pacjentów na temat przysługujących im praw.

Pixabay Każdy pacjent ma prawo do informacji o stanie swojego zdrowia

Każda osoba odwiedzająca gabinet lekarza ma prawo do pełnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, a lekarz powinien poświęcić czas na dokładne wysłuchanie objawów. Niestety, tempo pracy i przeciążenie systemu często sprawiają, że lekarz działa rutynowo, bez indywidualnego podejścia.

Otwartość w gabinecie wspiera skuteczne leczenie

Aby lekarz mógł postawić trafną diagnozę, warto przeprowadzić rozmowę w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Ważne jest, aby pacjent otwarcie mówił o swoich objawach, potrzebach i obawach. Można zatem poprosić specjalistę o wyjaśnienie możliwych przyczyn występujących dolegliwości.

ZOBACZ: Oczy zdradzają pierwsze oznaki choroby Parkinsona. To proste badanie może pomóc

Istotne jest również wskazanie objawów, które nie występują - może to pomóc lekarzowi w zawężeniu listy potencjalnych schorzeń. Dobrze także wspomnieć o innych aspektach zdrowotnych lub sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu diagnozy i planowaniu leczenia.





Dzięki takiemu podejściu, lekarz jest zobowiązany do głębszego zastanowienia się nad możliwymi scenariuszami, ale też pozwala pacjentowi odzyskać poczucie kontroli nad procesem leczenia. Czuje on, że rozmawia z osobą świadomą, która naprawdę o siebie dba. To sygnał, że pacjent oczekuje rzetelnego podejścia.

Prawo do drugiej opinii

Jeśli mimo rozmowy sytuacja się nie poprawia, pacjent ma pełne prawo do konsultacji z innym specjalistą.

ZOBACZ: Ten objaw wydaje się błahy, ale może zwiastować demencję. Chodzi o sen

Zgodnie z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda osoba ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Dodatkowo, jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), w przypadku nieprawidłowego postępowania lekarza pacjent może:

złożyć skargę do kierownika placówki

wnioskować o wpisanie własnych uwag do dokumentacji medycznej

zgłosić sprawę do rzecznika lub NFZ

Ignorowanie objawów może kosztować życie

Temat bezpieczeństwa pacjenta wielokrotnie pojawia się w przestrzeni publicznej, szczególnie w kontekście potrzeby szybkiej reakcji na niepokojące objawy. Jednym z głośniejszych przypadków była sytuacja pacjentki ze szpitala w Kołobrzegu w 2023 roku.

Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził wówczas naruszenie praw 27-letniej kobiety, u której, mimo zgłoszonych symptomów i krwawienia, zabieg chirurgiczny wykonano po kilku godzinach. Niestety, pacjentka zmarła.

red / polsatnews.pl