To wtedy serce seniora może się nagle zatrzymać. Da się temu zapobiec

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to sytuacja, w której serce niespodziewanie przestaje tłoczyć krew. Prowadzi to do utraty przytomności, braku pulsu i oddechu. Bez szybkiej pomocy może dojść do zgonu.

Choć zagrożenie dotyczy każdego, szczególnie narażone są osoby starsze. Powodem są naturalne procesy starzenia i częste w tym wieku problemy zdrowotne, jak np. nadciśnienie.

Nagłe zatrzymanie krążenia. Różnorodne czynniki ryzyka

Niebezpieczeństwo można zmniejszyć dzięki zmianom w codziennym życiu. Potwierdzili to naukowcy z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju. Skorzystali z danych brytyjskiego Biobanku, który zawiera informacje zdrowotne ponad pół miliona osób.

Naukowcy porównali dane 3147 osób, które doświadczyły zatrzymania krążenia z wynikami osób zdrowych, sprawdzając co mogło mieć wpływ na atak serca. Zidentyfikowali 56 czynników, które zwiększały ryzyko. Dotyczyły one stylu życia, relacji społecznych, pracy, otoczenia, a także sytuacji finansowej. Wymieniono m.in. palenie papierosów, otyłość czy jakość snu.

Według badaczy wprowadzenie zdrowych nawyków mogłoby zapobiec od 40 do nawet 63 proc. przypadków. Pomocne są m.in. dobre nastawienie psychiczne, zdrowa dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała i ciśnienia, a także uczenie się nowych rzeczy.

Kilka zmian w życiu i serce będzie mniej zagrożone

Autorzy badania, które ukazało się w "Canadian Journal of Cardiology" podkreślają, że zatrzymanie krążenia często ma związek z czynnikami, na które da się wpływać. Między innymi zmiana stylu życia daje szansę na lepszą ochronę zdrowia i życia.

Jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, korzystne dla serca okazało się częstsze spożywanie owoców. Nie jest to jednak jedyny interesujący wniosek.

Pewnym zaskoczeniem było to, że niewielkie picie szampana i białego wina powiązano z niższym ryzykiem wystąpienia zatrzymania krążenia.

Choć do tematu alkoholu należy podchodzić z ostrożnością, osoby starsze powinny pamiętać o codziennych działaniach, które mogą uratować życie. Pomocne są w tym aktywność fizyczna, dobre relacje z innymi ludźmi oraz dieta bogata w warzywa, produkty pełnoziarniste i chude mięso.

