Co daje sok z marchwi i buraka? Skutki mogą zaskoczyć

Ten pyszny duet dostarcza silnych przeciwutleniaczy, wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego, pomaga regulować ciśnienie krwi i wspomaga naturalną detoksykację. Regularnie pity, może stanowić wartościowy dodatek do zrównoważonej diety.

Marchew i burak. Korzyści na wyciągnięcie szklanki

Marchew jest bogatym źródłem beta-karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A, wspierającą zdrowie oczu, skóry i układu odpornościowego. Badanie opublikowane w Nutrition Research (2011) wykazało, że codzienne spożywanie soku z marchwi przez 8 tygodni znacząco zwiększało poziom beta-karotenu w surowicy krwi. Oprócz tego, zaobserwowano potencjał antyoksydacyjny w zapobieganiu uszkodzeniom DNA limfocytów u palaczy.

Z kolei buraki są źródłem naturalnych azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. Jest to związek rozszerzający naczynia krwionośne i obniżający ciśnienie tętnicze. Badanie opublikowane w czasopiśmie Hypertension (2010) udowodniło, że regularne spożywanie soku z buraka przez kilka tygodni wpłynęło na obniżenia ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem.

Spożywanie soku marchewkowo-buraczanego nie dla każdego

Choć oba składniki są wartościowe, sok z ich połączenia nie sprawdzi się u wszystkich. Burak zawiera szczawiany, czyli substancje, które mogą przyczyniać się do tworzenia kamieni nerkowych. Ostrożność powinny więc zachować osoby z kamicą nerkową, dną moczanową lub zaburzeniami metabolizmu kwasu moczowego.

Na baczności muszą być również pacjenci z cukrzycą oraz insulinoopornością. Sok z marchwi ma stosunkowo wysoki indeks glikemiczny i zawiera naturalne cukry, co może prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi.

Warto też pamiętać o zawartości beta-karotenu, który w organizmie przekształcany jest w witaminę A. Jej nadmiar, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu suplementów, może prowadzić do hiperwitaminozy. Dlatego osoby przyjmujące witaminę A lub mające dietę bogatą w produkty ją zawierające, powinny zachować umiar.

Jak przygotować sok z marchwi i buraka?

Do przygotowania jednej porcji soku wystarczą: jeden średni burak i dwie do trzech marchewek. Warzywa należy umyć, obrać i pokroić na mniejsze kawałki, a następnie wycisnąć w sokowirówce lub wyciskarce wolnoobrotowej. Sok najlepiej spożyć od razu po przygotowaniu. W celu złagodzenia smaku można dodać kilka kropel soku z cytryny.

Sok z marchwi i buraka to nie lek, ale wartościowe uzupełnienie codziennej diety. Nie zastąpi farmakoterapii zaleconej przez lekarza i nie powinien być stosowany w miejsce leczenia farmakologicznego. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, warto skonsultować się ze specjalistą. Szczególnie w przypadku chorób przewlekłych lub stosowania leków na stałe.

