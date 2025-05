Ten objaw wydaje się błahy, ale może zwiastować demencję. Chodzi o sen

Warto zaznaczyć, że choroba Alzheimera i demencja nie są pojęciami tożsamymi. Demencja to ogólne określenie zespołu objawów związanych z pogorszeniem funkcji poznawczych. Choroba Alzheimera stanowi natomiast najczęstszą przyczynę demencji, odpowiada za 60-70 proc. przypadków. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które prowadzi do zaniku komórek nerwowych w mózgu.

Nadmierna senność. To sygnał ostrzegawczy

Badania opublikowane w czasopiśmie "Neurology" wykazały, że nadmierna senność w ciągu dnia może być wczesnym objawem demencji.

W jednym z projektów badawczych prowadzonym przez naukowców z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku pod kierunkiem dr Victoire Leroy, udział wzięło 445 osób powyżej 65. roku życia (średni wiek: 76 lat), które wcześniej nie miały zdiagnozowanych zaburzeń neurologicznych. Osoby zgłaszające senność i brak zaangażowania w codzienne czynności były ponad trzykrotnie bardziej narażone na rozwój zespołu ryzyka poznawczego motorycznego (MCR).

Związek między snem a zdrowiem mózgu

Sen odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia mózgu. Podczas głębokiego snu mózg usuwa toksyny i przetwarza informacje, co jest niezbędne dla pamięci i funkcji poznawczych.

Badania opublikowane w "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine" wykazały, że osoby z zaburzeniami snu, takimi jak bezdech senny, mają zwiększone ryzyko rozwoju demencji. Bezdech prowadzi do fragmentacji snu i spadków poziomu tlenu we krwi, co może przyczyniać się do uszkodzeń mózgu i akumulacji beta-amyloidu, białka związanego z chorobą Alzheimera.

Drzemki w ciągu dnia a ryzyko demencji

Długie drzemki w ciągu dnia również mogą być wczesnym objawem demencji. Badanie przeprowadzone na grupie 1401 starszych osób wykazało, że uczestnicy, którzy drzemią dłużej niż godzinę dziennie, mają o 40 proc. wyższe ryzyko rozwoju choroby Alzheimera w porównaniu do tych, którzy nie drzemią codziennie lub drzemią krócej niż godzinę.

Zwiększona senność w ciągu dnia może wskazywać na zmiany w rytmie dobowym i funkcjonowaniu mózgu.

Znaczenie wczesnej diagnozy

Wczesne rozpoznanie objawów demencji, w tym senności w ciągu dnia, jest ważne dla skutecznego działania. Obserwowanie zmian w rytmie snu i czuwania pozwala zidentyfikować osoby zagrożone i wdrożyć odpowiednią profilaktykę. Regularne monitorowanie jakości snu oraz konsultacje z lekarzem mogą pomóc poprawić jakość życia i spowolnić postęp choroby.

Nadmierna senność, choć często bagatelizowana, może być istotnym sygnałem, szczególnie u osób starszych.

