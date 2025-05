Oczy zdradzają pierwsze oznaki choroby Parkinsona. To proste badanie może pomóc

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka głównie osoby po 60. roku życia. Według danych opublikowanych przez Frontiers, ponad 10 milionów osób na świecie zmaga się z tą chorobą. Objawia się m.in. drżeniem rąk, sztywnością mięśni, spowolnieniem ruchowym i zaburzeniami równowagi.

Przełomowe badania z Kanady

Zespół naukowców z Université Laval w Kanadzie, kierowany przez profesora Martina Lévesque'a, opublikował przełomowe wyniki w czasopiśmie "Neurobiology of Disease". Badacze wykazali, że siatkówki pacjentów z chorobą Parkinsona reagują na światło inaczej niż u osób zdrowych.

ZOBACZ: Najlepszy chleb dla seniorów. Wspiera trawienie i reguluje cukier

Ta różnica może stanowić podstawę do stworzenia prostego, nieinwazyjnego badania przesiewowego pozwalającego wykryć chorobę na bardzo wczesnym etapie, zanim jeszcze pojawią się objawy motoryczne.

Naukowcy zwracają uwagę na siatkówkę. "Naturalne okno do mózgu

"Siatkówka to bezpośrednie przedłużenie ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego może służyć jako naturalne okno do mózgu" - wyjaśnia prof. Lévesque.

Nietypowa reakcja siatkówki na bodźcie świetlne, może wskazywać na zmiany neurodegeneracyjne towarzyszące chorobie Parkinsona. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów, u których Parkinsona zdiagnozowano w ciągu ostatnich 5 lat, oraz grupa kontrolna w podobnym wieku, bez objawów choroby.

ZOBACZ: Wystarczy szklanka dziennie. Skutki picia soku z buraka i jabłka

Uczestnikom założono elektrody na dolne powieki i rejestrowano reakcję siatkówki na serie błysków światła o różnej częstotliwości, kolorze i natężeniu. Wzorce odpowiedzi u pacjentów znacząco różniły się od wyników osób zdrowych.

Aby zweryfikować wyniki, naukowcy przeprowadzili analogiczne testy na modelach zwierzęcych. Wykorzystano młode myszy transgeniczne z nadmierną ekspresją ludzkiego białka powiązanego z chorobą Parkinsona. Choć nie wykazywały jeszcze objawów ruchowych, ich reakcje siatkówkowe także różniły się od reakcji myszy zdrowych. To mocny dowód na to, że zmiany w funkcjonowaniu siatkówki pojawiają się znacznie wcześniej.

Nowy sposób na monitorowane postępów choroby

Zdaniem badaczy, to odkrycie może całkowicie odmienić sposób diagnozowania choroby Parkinsona. "Dzięki funkcjonalnemu badaniu siatkówki, możliwemu już od 50. roku życia, można byłoby wcześnie identyfikować osoby zagrożone rozwojem choroby" - mówi prof. Lévesque.

ZOBACZ: Przyspieszają starzenie mózgu u seniorów. Eksperci wskazali na pięć zagrożeń

Co więcej, badanie to mogłoby również służyć do monitorowania postępu choroby oraz oceny skuteczności leczenia, np. neuroprotekcyjnych terapii spowalniających degenerację neuronów dopaminergicznych.

red / polsatnews.pl